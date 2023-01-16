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Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье
Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье
Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T14:17
2023-01-16T14:19
владимир путин (политик)
новые регионы россии
жкх
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Уточняется, что предложения должны быть сформированы до 1 апреля 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в восстановлении новых территорий задействовано более 50 тысяч строителей.Только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране.
https://crimea.ria.ru/20211126/kompensatsii-za-zhile-priblizyat-k-rynochnym-tsenam---minstroy-rf-1121550115.html
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владимир путин (политик), новые регионы россии, жкх, новости, общество
Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье

Правительство РФ разработает механизм компенсации ущерба за жилье в новых регионах

14:17 16.01.2023 (обновлено: 14:19 16.01.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченное или поврежденное вследствие военных действий", – сказано в документе.
Уточняется, что предложения должны быть сформированы до 1 апреля 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в восстановлении новых территорий задействовано более 50 тысяч строителей.
Только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране.
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