Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье
Правительство РФ разработает механизм компенсации ущерба за жилье в новых регионах
14:17 16.01.2023 (обновлено: 14:19 16.01.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской области и Херсонской области и представить предложения по предоставлению компенсаций за жилье, расположенное на территориях указанных субъектов Российской Федерации и утраченное или поврежденное вследствие военных действий", – сказано в документе.
Уточняется, что предложения должны быть сформированы до 1 апреля 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в восстановлении новых территорий задействовано более 50 тысяч строителей.
Только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране.
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