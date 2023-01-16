https://crimea.ria.ru/20230116/zhiteli-novykh-regionov-rossii-poluchat-kompensatsiyu-za-utrachennoe-zhile-1126415380.html

Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье

Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Жители новых регионов России получат компенсацию за утраченное жилье

Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T14:17

2023-01-16T14:17

2023-01-16T14:19

владимир путин (политик)

новые регионы россии

жкх

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил разработать предложения по компенсации ущерба от потери или повреждения жилья для жителей новых регионов страны. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Уточняется, что предложения должны быть сформированы до 1 апреля 2023 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в восстановлении новых территорий задействовано более 50 тысяч строителей.Только на восстановлении Мариуполя работает 38 тысяч человек, это самая большая стройка в стране.

https://crimea.ria.ru/20211126/kompensatsii-za-zhile-priblizyat-k-rynochnym-tsenam---minstroy-rf-1121550115.html

новые регионы россии

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2023

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владимир путин (политик), новые регионы россии, жкх, новости, общество