https://crimea.ria.ru/20221002/zhiteli-mariupolya-poluchat-tysyachu-novykh-kvartir-do-kontsa-goda-1124690295.html
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T13:01
2022-10-02T13:01
2022-10-02T13:01
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
марат хуснуллин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также заверил, что до конца года будет выполнен план по ремонту 500 километров дорог и четырех мостов в Мариуполе и Волновахе.Он добавил, что на данный момент 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики уже готово к отопительному сезону.
https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, марат хуснуллин, общество
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
Хуснуллин: в Мариуполе до конца года построят 100 тысяч квадратных метров нового жилья