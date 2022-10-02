Рейтинг@Mail.ru
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20221002/zhiteli-mariupolya-poluchat-tysyachu-novykh-kvartir-do-kontsa-goda-1124690295.html
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года - РИА Новости Крым, 02.10.2022
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в... РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T13:01
2022-10-02T13:01
новая жизнь на освобожденных территориях
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
марат хуснуллин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124690276_0:286:2975:1959_1920x0_80_0_0_778c7c292f63dd712b412d5cf8a6d0ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также заверил, что до конца года будет выполнен план по ремонту 500 километров дорог и четырех мостов в Мариуполе и Волновахе.Он добавил, что на данный момент 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики уже готово к отопительному сезону.
https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/02/1124690276_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8fcabb46d24d5839df5be1b18a20d4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, марат хуснуллин, общество
Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года

Хуснуллин: в Мариуполе до конца года построят 100 тысяч квадратных метров нового жилья

13:01 02.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мариуполе
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
"В Мариуполе уже выдали ключи от первых квартир. До конца года будет построено 100 тысяч квадратных метров (жилья), не менее одной тысячи новых квартир до конца года получат жители Мариуполя", – сказал вице-премьер.
Хуснуллин также заверил, что до конца года будет выполнен план по ремонту 500 километров дорог и четырех мостов в Мариуполе и Волновахе.
Мирная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 07:03Новая жизнь на освобожденных территориях
В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
Он добавил, что на данный момент 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики уже готово к отопительному сезону.
"Думаю, за октябрь мы активно поработаем, и большая часть инфраструктуры будет подключена к теплу, электричеству и воде", - сказал вице-премьер.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииМарат ХуснуллинОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21ВС России отбили наступление ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
14:03Авиация разбила подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении
13:29В Госдуме отреагировали на скандал вокруг видео с "миссис Крым" Валеевой
13:07Конституционный суд одобрил договоры о принятии новых субъектов в РФ
13:01Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года
12:37В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю
12:11В DNS заявили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников
11:50ВСУ за сутки потеряли более 100 человек в боях на Донбассе
11:28В центре Симферополя с понедельника на пять месяцев ограничат движение
11:10Число погибших на стадионе в Индонезии увеличилось до 174
10:59COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
10:34Эксперт: подрыв "Северных потоков" – первый шаг к распаду ЕС
10:19В Госдуме обсуждают отмену отсрочки от мобилизации для депутатов
10:06Российский боец ММА победил американца на турнире в Калифорнии
09:48Около 130 человек погибли в давке на стадионе в Индонезии
09:27Житель Германии зарезал ножом свою жену-беженку с Украины
08:37Россияне назвали самые перспективные и уважаемые профессии
08:24Когда оптимально начать подготовку авто к зиме
08:01Роспотребнадзор: в 2022 году велик риск развития пандемии гриппа
03:32Чем РФ и ее новым регионам угрожает вступление Украины в НАТО – эксперт
Лента новостейМолния