https://crimea.ria.ru/20221002/zhiteli-mariupolya-poluchat-tysyachu-novykh-kvartir-do-kontsa-goda-1124690295.html

Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года

Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года - РИА Новости Крым, 02.10.2022

Жители Мариуполя получат тысячу новых квартир до конца года

В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в... РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T13:01

2022-10-02T13:01

2022-10-02T13:01

новая жизнь на освобожденных территориях

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

марат хуснуллин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Мариуполе до конца года планируется построить 100 тысяч квадратных метров нового жилья, жители города получат не менее одной тысячи новых квартир, сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Хуснуллин также заверил, что до конца года будет выполнен план по ремонту 500 километров дорог и четырех мостов в Мариуполе и Волновахе.Он добавил, что на данный момент 70% жилищно-коммунальной инфраструктуры Донецкой Народной Республики уже готово к отопительному сезону.

https://crimea.ria.ru/20220927/v-mariupole-gotovyat-k-sdache-polmilliona-kvadratov-zhilya-1124631149.html

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, марат хуснуллин, общество