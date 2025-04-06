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Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"

Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо" - РИА Новости Крым, 06.04.2025

Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"

Разработка студентов из Севастопольского государственного университета, предложившая формат цифровизации архитектурных памятников города в виде 3D-моделей,... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T19:45

2025-04-06T19:45

2025-04-06T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Разработка студентов из Севастопольского государственного университета, предложившая формат цифровизации архитектурных памятников города в виде 3D-моделей, стала проектом-победителем международной премии молодежного цифрового омбудсмена "Цифровизация во благо". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Авторами проекта "Цифровое наследие", который стал победителем премии, являются третьекурсники Института информационных технологий СевГУ: Ахмат Гергокаев, Алексей Долобан и Гарик Багдасарян, сообщил губернатор.По его словам, своей работой севастопольские студенты доказали, что информационные технологии – это не просто инструмент для будущего, но и ключ к сохранению нашего прошлого.Премия "Цифровизация во благо" была учреждена в рамках Молодежного цифрового форума в 2021 году. Ее цель – выявить и оказать поддержку молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, которые в своих проектах защищают права граждан в цифровом пространстве, повышают уровень медиа- и цифровой грамотности россиян, разрабатывают собственные IT-решения и инициативы и проводят исследования, связанные с ИТ или "на стыке" с информационными технологиями.Оценивает студенческие инициативы со всей страны экспертная комиссия, состоящая из авторитетных представителей IТ-компаний, государственных органов и общественных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартаповСтуденты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, конкурс, награды, михаил развожаев, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, общество