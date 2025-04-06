Рейтинг@Mail.ru
Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо" - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250406/proekt-iz-sevastopolya-stal-pobeditelem-premii-tsifrovizatsiya-vo-blago-1145476916.html
Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо" - РИА Новости Крым, 06.04.2025
Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
Разработка студентов из Севастопольского государственного университета, предложившая формат цифровизации архитектурных памятников города в виде 3D-моделей,... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T19:45
2025-04-06T19:45
севастополь
новости севастополя
конкурс
награды
михаил развожаев
севастопольский государственный университет (севгу)
наука и технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145477172_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_7453e7f812cf188b7c35ba5652f3c520.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Разработка студентов из Севастопольского государственного университета, предложившая формат цифровизации архитектурных памятников города в виде 3D-моделей, стала проектом-победителем международной премии молодежного цифрового омбудсмена "Цифровизация во благо". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Авторами проекта "Цифровое наследие", который стал победителем премии, являются третьекурсники Института информационных технологий СевГУ: Ахмат Гергокаев, Алексей Долобан и Гарик Багдасарян, сообщил губернатор.По его словам, своей работой севастопольские студенты доказали, что информационные технологии – это не просто инструмент для будущего, но и ключ к сохранению нашего прошлого.Премия "Цифровизация во благо" была учреждена в рамках Молодежного цифрового форума в 2021 году. Ее цель – выявить и оказать поддержку молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, которые в своих проектах защищают права граждан в цифровом пространстве, повышают уровень медиа- и цифровой грамотности россиян, разрабатывают собственные IT-решения и инициативы и проводят исследования, связанные с ИТ или "на стыке" с информационными технологиями.Оценивает студенческие инициативы со всей страны экспертная комиссия, состоящая из авторитетных представителей IТ-компаний, государственных органов и общественных организаций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартаповСтуденты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/06/1145477172_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_b52ec7a00053d3459f12943a6d1e697c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, конкурс, награды, михаил развожаев, севастопольский государственный университет (севгу), наука и технологии, общество
Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"

Проект студентов из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"

19:45 06.04.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПроект студентов из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
Проект студентов из Севастополя стал победителем премии Цифровизация во благо
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Разработка студентов из Севастопольского государственного университета, предложившая формат цифровизации архитектурных памятников города в виде 3D-моделей, стала проектом-победителем международной премии молодежного цифрового омбудсмена "Цифровизация во благо". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Авторами проекта "Цифровое наследие", который стал победителем премии, являются третьекурсники Института информационных технологий СевГУ: Ахмат Гергокаев, Алексей Долобан и Гарик Багдасарян, сообщил губернатор.
По его словам, своей работой севастопольские студенты доказали, что информационные технологии – это не просто инструмент для будущего, но и ключ к сохранению нашего прошлого.
"Проект направлен на цифровизацию культурного достояния Севастополя: создание 3D-моделей архитектурных памятников и их интеграцию в интерактивные форматы (виртуальная и дополненная реальность, веб-платформа). Гордимся нашими талантливыми студентами! Ваша победа – еще один шаг к тому, чтобы история Севастополя стала ближе и понятнее для всех", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Премия "Цифровизация во благо" была учреждена в рамках Молодежного цифрового форума в 2021 году. Ее цель – выявить и оказать поддержку молодым людям в возрасте от 18 до 35 лет, которые в своих проектах защищают права граждан в цифровом пространстве, повышают уровень медиа- и цифровой грамотности россиян, разрабатывают собственные IT-решения и инициативы и проводят исследования, связанные с ИТ или "на стыке" с информационными технологиями.
Оценивает студенческие инициативы со всей страны экспертная комиссия, состоящая из авторитетных представителей IТ-компаний, государственных органов и общественных организаций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на конкурс мастерства съедутся 50 студентов из 30 регионов РФ
2,5 тысячи студентов в России получат по миллиону на реализацию стартапов
Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО
 
СевастопольНовости СевастополяКонкурсНаградыМихаил РазвожаевСевастопольский государственный университет (СевГУ)Наука и технологииОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:16Как на одесском "Привозе": чего добивается Польша от США угрозами о Крыме
21:01Овечкин побил снайперский рекорд Гретцки
20:48В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
20:32Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
20:14Неустановленное белое вещество выбросило на побережье Кубани
19:45Проект из Севастополя стал победителем премии "Цифровизация во благо"
19:10Клин арктического холода: заморозки и сильные осадки ждут Крым на наделе
18:48Насколько безопасны ранние овощи в Крыму
18:31Косы снова в моде: модельер рассказала о славянском стиле в прическах
18:10Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки
17:39Протесты в США и Европе против Трампа: к чему они приведут – мнения
17:22В понедельник в школах Евпатории сократят уроки
17:08В Севастополе открывают рейд для катеров
16:56Почему Россия не попала под новые пошлины США
16:43Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны Трампа
16:16После шторма на пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута
15:47Сильный ветер и дождь с мокрым снегом обрушатся на Севастополь
15:33В Минобороны РФ назвали общие потери ВСУ на Курском направлении
15:10Крымский мост: время ожидания проезда увеличилось до двух часов
14:52Армия России уничтожила 1200 украинских боевиков за сутки
Лента новостейМолния