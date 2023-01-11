Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6% - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/khusnullin-obemy-stroitelstva-v-rf-god-vyrosli-ne-menee-chem-na-6-1126346838.html
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6% - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T16:41
2023-01-11T16:46
марат хуснуллин
владимир путин (политик)
россия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1f/1118889114_0:131:3176:1918_1920x0_80_0_0_327604f269dbdc46334167636c7e6667.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы.Вице-премьер пояснил, что таких результатов удалось добиться благодаря программе, которая позволила строить объекты быстрее. Комплексная программа строительства "заработала и стала давать синергетический эффект", подчеркнул он.Говоря о развитии новых регионов, Хуснуллин отметил, что правительство активно обсуждает возможность выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов, в том числе и для новых территорий. Это позволит дать толчок к развитию промышленного строительства, уверен вице-премьер.В 2023 году на программу инфраструктурных бюджетных кредитов дополнительно выделят 250 миллиардов рублей. Кроме того, ее действие было продлено решением правительства РФ до 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20230111/putin-nazval-shest-prioritetnykh-napravleniy-dlya-rossii-1126345430.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/1f/1118889114_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_f2bc266304afc8e1baa92c1a7335de19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марат хуснуллин, владимир путин (политик), россия, экономика, новости
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%

Хуснуллин: комплексная программа строительства стала давать синергетический эффект

16:41 11.01.2023 (обновлено: 16:46 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТулун. Год после наводнения
Тулун. Год после наводнения - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы.
"В первую очередь это связано с тем, что на протяжении последние 11-12 месяцев прирост в отрасли составлял 8-9%. Вкупе мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году", – заявил Хуснуллин.
Вице-премьер пояснил, что таких результатов удалось добиться благодаря программе, которая позволила строить объекты быстрее. Комплексная программа строительства "заработала и стала давать синергетический эффект", подчеркнул он.
Говоря о развитии новых регионов, Хуснуллин отметил, что правительство активно обсуждает возможность выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов, в том числе и для новых территорий. Это позволит дать толчок к развитию промышленного строительства, уверен вице-премьер.
В 2023 году на программу инфраструктурных бюджетных кредитов дополнительно выделят 250 миллиардов рублей. Кроме того, ее действие было продлено решением правительства РФ до 2025 года.
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
15:37
Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
Марат ХуснуллинВладимир Путин (политик)РоссияЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
16:41Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
16:32Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
15:42ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
15:37Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
15:27"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
15:24Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
15:21В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
15:09Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего, что предрекал противник
15:00Аксенов наградил бойцов из Крыма
14:55Первое в этом году совещание Путина с правительством – видео
14:31Крымчанин убил приятеля из-за пропавшего смартфона – приговор суда
14:25Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из Донбасса
14:10Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
13:57Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
13:47Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
13:32Российские военные блокировали Соледар с севера и юга
12:56Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
Лента новостейМолния