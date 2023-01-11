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Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6% - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T16:41
2023-01-11T16:41
2023-01-11T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы.Вице-премьер пояснил, что таких результатов удалось добиться благодаря программе, которая позволила строить объекты быстрее. Комплексная программа строительства "заработала и стала давать синергетический эффект", подчеркнул он.Говоря о развитии новых регионов, Хуснуллин отметил, что правительство активно обсуждает возможность выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов, в том числе и для новых территорий. Это позволит дать толчок к развитию промышленного строительства, уверен вице-премьер.В 2023 году на программу инфраструктурных бюджетных кредитов дополнительно выделят 250 миллиардов рублей. Кроме того, ее действие было продлено решением правительства РФ до 2025 года.
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марат хуснуллин, владимир путин (политик), россия, экономика, новости
Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
Хуснуллин: комплексная программа строительства стала давать синергетический эффект
16:41 11.01.2023 (обновлено: 16:46 11.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
По словам вице-премьера, несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы.
"В первую очередь это связано с тем, что на протяжении последние 11-12 месяцев прирост в отрасли составлял 8-9%. Вкупе мы точно видим, что по этому году рост в стройке у нас будет не ниже 6% к прошлому году", – заявил Хуснуллин.
Вице-премьер пояснил, что таких результатов удалось добиться благодаря программе, которая позволила строить объекты быстрее. Комплексная программа строительства "заработала и стала давать синергетический эффект", подчеркнул он.
Говоря о развитии новых регионов, Хуснуллин отметил, что правительство активно обсуждает возможность выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов, в том числе и для новых территорий. Это позволит дать толчок к развитию промышленного строительства, уверен вице-премьер.
В 2023 году на программу инфраструктурных бюджетных кредитов дополнительно выделят 250 миллиардов рублей. Кроме того, ее действие было продлено решением правительства РФ до 2025 года.