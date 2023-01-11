https://crimea.ria.ru/20230111/khusnullin-obemy-stroitelstva-v-rf-god-vyrosli-ne-menee-chem-na-6-1126346838.html

Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%

Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6% - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%

Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T16:41

2023-01-11T16:41

2023-01-11T16:46

марат хуснуллин

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Темпы роста в строительстве недвижимости по итогам 2022 года составит не менее 6%. Об этом в ходе совещания с президентом России заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, несмотря на санкции, результат в регионах превзошел предыдущие годы.Вице-премьер пояснил, что таких результатов удалось добиться благодаря программе, которая позволила строить объекты быстрее. Комплексная программа строительства "заработала и стала давать синергетический эффект", подчеркнул он.Говоря о развитии новых регионов, Хуснуллин отметил, что правительство активно обсуждает возможность выдачи инфраструктурных бюджетных кредитов, в том числе и для новых территорий. Это позволит дать толчок к развитию промышленного строительства, уверен вице-премьер.В 2023 году на программу инфраструктурных бюджетных кредитов дополнительно выделят 250 миллиардов рублей. Кроме того, ее действие было продлено решением правительства РФ до 2025 года.

https://crimea.ria.ru/20230111/putin-nazval-shest-prioritetnykh-napravleniy-dlya-rossii-1126345430.html

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марат хуснуллин, владимир путин (политик), россия, экономика, новости