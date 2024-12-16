https://crimea.ria.ru/20241216/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1141732178.html

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год,... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T06:34

2024-12-16T06:34

2024-12-16T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.Она отметила, что при этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января; 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

производственный календарь, календарь, россия, работа, общество, новости, отдых