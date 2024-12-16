https://crimea.ria.ru/20241216/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1141732178.html
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год,... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T06:34
2024-12-16T06:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.Она отметила, что при этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января; 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
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производственный календарь, календарь, россия, работа, общество, новости, отдых
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя
Последняя рабочая неделя декабря будет шестидневной
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В декабре россиян ждет шестидневная рабочая неделя и следом длинные новогодние выходные. Эта информация размещена в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.
Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
"В соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря", - сказала Владимирова.
Она отметила, что при этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным.
Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января; 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
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