https://crimea.ria.ru/20241107/novogodnie-bronirovaniya-v-krymu-vyrosli-v-dva-raza-chem-udivyat-turista-1141683336.html
Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
Туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T16:40
2024-11-07T16:40
2024-11-07T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, этому способствует в том числе увеличение глубины продаж железнодорожных билетов на поезда в республику. Кроме того, на сегодня Крым - один из самых бюджетных регионов на новогодние праздники благодаря программам для снижения стоимости проживания."С 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих к нам на отдых, оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники", - сообщил Сергей Ганзий.Он уточнил, что в рамках этой акции предусмотрено большое количество разного интерактива, конкурсов, розыгрышей.Также в местах отдыха и оздоровления дети с родителями смогут создать своими руками новогодние игрушки. 27 декабря ими нарядят гигантский секвоядендрон в Никитском ботаническом саду.Интересные афиши готовят театры, музеи, которые будут открыты в эти дни. Праздничную атмосферу создадут и на набережных."Презентация проекта "Новый год в Крыму как дома" пройдет с 29 ноября по 1 декабря в парке "Зарядье" в Москве. Представим разные активности, расскажем, что делать в республике в новогодние праздники. Будут и розыгрыши, подарки", - рассказал Сергей Ганзий.Также представители Крыма со 2 по 5 декабря будут участвовать в выставке MedTravelExpo, где представят возможности санаторно-курортного лечения, расскажут о новых программах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
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новости, сергей ганзий, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, минтуризма крыма, новости крыма
Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
Турпоток в Крым на новогодние праздники увеличился вдвое – Минтурзима
16:40 07.11.2024 (обновлено: 16:44 07.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым.
Туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. Об этом РИА Новости Крым
рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"По состоянию на ноябрь спрос на новогодние праздники в Республике Крым увеличился более, чем в два раза: с 18% в 2023 году до 40% в этом году. Нас это безусловно очень радует", - обозначил положительную динамику турпотока Сергей Ганзий.
По его словам, этому способствует в том числе увеличение глубины продаж железнодорожных билетов на поезда в республику. Кроме того, на сегодня Крым - один из самых бюджетных регионов на новогодние праздники благодаря программам для снижения стоимости проживания.
"С 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих к нам на отдых, оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники", - сообщил Сергей Ганзий.
Он уточнил, что в рамках этой акции предусмотрено большое количество разного интерактива, конкурсов, розыгрышей.
"Предусмотрена и встреча гостей, прибывающих на вокзал, оркестром Дедов Морозов. Для детей будет организована почта Деда Мороза, которую разместят во всех субъектах республики", - добавил министр.
Также в местах отдыха и оздоровления дети с родителями смогут создать своими руками новогодние игрушки. 27 декабря ими нарядят гигантский секвоядендрон в Никитском ботаническом саду.
Интересные афиши готовят театры, музеи, которые будут открыты в эти дни. Праздничную атмосферу создадут и на набережных.
"Презентация проекта "Новый год в Крыму как дома" пройдет с 29 ноября по 1 декабря в парке "Зарядье" в Москве. Представим разные активности, расскажем, что делать в республике в новогодние праздники. Будут и розыгрыши, подарки", - рассказал Сергей Ганзий.
Также представители Крыма со 2 по 5 декабря будут участвовать в выставке MedTravelExpo, где представят возможности санаторно-курортного лечения, расскажут о новых программах.
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