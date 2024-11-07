https://crimea.ria.ru/20241107/novogodnie-bronirovaniya-v-krymu-vyrosli-v-dva-raza-chem-udivyat-turista-1141683336.html

Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Новогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

Туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T16:40

2024-11-07T16:40

2024-11-07T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Туристы стали чаще бронировать места отдыха и оздоровления в Крыму в период новогодних праздников. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.По его словам, этому способствует в том числе увеличение глубины продаж железнодорожных билетов на поезда в республику. Кроме того, на сегодня Крым - один из самых бюджетных регионов на новогодние праздники благодаря программам для снижения стоимости проживания."С 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих к нам на отдых, оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники", - сообщил Сергей Ганзий.Он уточнил, что в рамках этой акции предусмотрено большое количество разного интерактива, конкурсов, розыгрышей.Также в местах отдыха и оздоровления дети с родителями смогут создать своими руками новогодние игрушки. 27 декабря ими нарядят гигантский секвоядендрон в Никитском ботаническом саду.Интересные афиши готовят театры, музеи, которые будут открыты в эти дни. Праздничную атмосферу создадут и на набережных."Презентация проекта "Новый год в Крыму как дома" пройдет с 29 ноября по 1 декабря в парке "Зарядье" в Москве. Представим разные активности, расскажем, что делать в республике в новогодние праздники. Будут и розыгрыши, подарки", - рассказал Сергей Ганзий.Также представители Крыма со 2 по 5 декабря будут участвовать в выставке MedTravelExpo, где представят возможности санаторно-курортного лечения, расскажут о новых программах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютСколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услугПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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