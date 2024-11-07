https://crimea.ria.ru/20241107/portret-turista-zhiteli-kakikh-regionov-vybirayut-otdykh-v-krymu-1141680294.html

Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

Почти 70% туристов возвращаются в Крым после первого посещения полуострова. Какие туристы и из каких регионов России выбирают Крым, в прямом эфире в соцсети... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T14:53

2024-11-07T14:53

2024-11-07T14:53

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крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Почти 70% туристов возвращаются в Крым после первого посещения полуострова. Какие туристы и из каких регионов России выбирают Крым, в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра управления регионом рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Кроме того, по его словам, на полуостров часто приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Еще один традиционный регион-донор – Южный федеральный округ, и начал увеличиваться поток отдыхающих из Северо-Кавказского федерального круга."68% гостей были в Крыму более одного раза, что говорит о возвратности. По итогам 10 месяцев республику посетили 5 миллионов 587 тысяч туристов – это плюс 18% по отношению к аналогичному периоду в 2023 году. За период бархатного сезона отдохнули порядка миллиона человек – плюс 6% по отношению к тому же периоду в прошлом году", – привел статистику Сергей Ганзий.Министр курортов и туризма Крыма обратил внимание на положительную динамику и выразил надежду, что при сохранении стабильного информационного поля республика по итогам года может выйти на увеличение турпотока на 20% по сравнению с 2023 годом.По его словам, традиционно у туристов главным направлением остается Южный берег Крыма – 50% гостей выбрали в этом году ЮБК, 25% – западный берег Крыма (Евпаторию, Саки, Раздольненский и Черноморский районы), 15% – восточное побережье полуострова и 10% – центральный Крым (Бахчисарайский район, Симферополь, Симферопольский район).Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма

https://crimea.ria.ru/20241104/novogodniy-otdykh-chto-i-pochem-predlagayut-malye-oteli-kryma-1141537439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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