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Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Туризм
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Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
Почти 70% туристов возвращаются в Крым после первого посещения полуострова. Какие туристы и из каких регионов России выбирают Крым, в прямом эфире в соцсети... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T14:53
2024-11-07T14:53
отдых в крыму
туризм
туризм в крыму
крым
минкурортов крыма
сергей ганзий
новости крыма
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Почти 70% туристов возвращаются в Крым после первого посещения полуострова. Какие туристы и из каких регионов России выбирают Крым, в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра управления регионом рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Кроме того, по его словам, на полуостров часто приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Еще один традиционный регион-донор – Южный федеральный округ, и начал увеличиваться поток отдыхающих из Северо-Кавказского федерального круга."68% гостей были в Крыму более одного раза, что говорит о возвратности. По итогам 10 месяцев республику посетили 5 миллионов 587 тысяч туристов – это плюс 18% по отношению к аналогичному периоду в 2023 году. За период бархатного сезона отдохнули порядка миллиона человек – плюс 6% по отношению к тому же периоду в прошлом году", – привел статистику Сергей Ганзий.Министр курортов и туризма Крыма обратил внимание на положительную динамику и выразил надежду, что при сохранении стабильного информационного поля республика по итогам года может выйти на увеличение турпотока на 20% по сравнению с 2023 годом.По его словам, традиционно у туристов главным направлением остается Южный берег Крыма – 50% гостей выбрали в этом году ЮБК, 25% – западный берег Крыма (Евпаторию, Саки, Раздольненский и Черноморский районы), 15% – восточное побережье полуострова и 10% – центральный Крым (Бахчисарайский район, Симферополь, Симферопольский район).Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму 2024 - эксперты подвели итоги сезонаКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма
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РИА Новости Крым
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4.7
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отдых в крыму, туризм в крыму, крым, минкурортов крыма, сергей ганзий, новости крыма, крым курортный
Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

Крым для отдыха чаще выбирают жители Центрального и Южного федеральных округов

14:53 07.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеребряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта
Серебряная беседка. Гора Ай-Петри. Ялта - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Почти 70% туристов возвращаются в Крым после первого посещения полуострова. Какие туристы и из каких регионов России выбирают Крым, в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра управления регионом рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

"Мы провели срез портрета туриста в Республике Крым в 2024 году. Традиционно основным регионом-донором, откуда приезжают отдыхающие, является Центральный федеральный округ: безусловно, лидерами являются Москва и Московская область", – отметил министр.

Кроме того, по его словам, на полуостров часто приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Еще один традиционный регион-донор – Южный федеральный округ, и начал увеличиваться поток отдыхающих из Северо-Кавказского федерального круга.
"68% гостей были в Крыму более одного раза, что говорит о возвратности. По итогам 10 месяцев республику посетили 5 миллионов 587 тысяч туристов – это плюс 18% по отношению к аналогичному периоду в 2023 году. За период бархатного сезона отдохнули порядка миллиона человек – плюс 6% по отношению к тому же периоду в прошлом году", – привел статистику Сергей Ганзий.
Министр курортов и туризма Крыма обратил внимание на положительную динамику и выразил надежду, что при сохранении стабильного информационного поля республика по итогам года может выйти на увеличение турпотока на 20% по сравнению с 2023 годом.
По его словам, традиционно у туристов главным направлением остается Южный берег Крыма – 50% гостей выбрали в этом году ЮБК, 25% – западный берег Крыма (Евпаторию, Саки, Раздольненский и Черноморский районы), 15% – восточное побережье полуострова и 10% – центральный Крым (Бахчисарайский район, Симферополь, Симферопольский район).

"Сейчас активно идет рост продаж на летние туры в Республику Крым в 2025 году. Рост составляет порядка 70-80% по данным операторов, которые работают в крымском направлении", – дал оптимистичный прогноз министр.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Крым с начала года посетили более 5,5 миллиона туристов, при этом спрос за отдых в регионе в зимние праздники вырос вдвое.
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