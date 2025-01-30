https://crimea.ria.ru/20250130/ssha-v-skandinavii-i-grenlandii-chto-zadumali-protiv-rossii-1143814100.html

США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против России

США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против России - РИА Новости Крым, 30.01.2025

США в Скандинавии и Гренландии: что задумали против России

Запад стремится создать угрозу для России на Севере за счет усиления НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане, чтобы получить дополнительные... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T20:11

2025-01-30T20:11

2025-01-30T20:11

мнения

радио "спутник в крыму"

владимир киреев

россия

северный морской путь

логистика

политика

сша

гренландия

арктика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Запад стремится создать угрозу для России на Севере за счет усиления НАТО в Балтийском море и Северном Ледовитом океане, чтобы получить дополнительные инструменты влияния на РФ и получить шанс отобрать у нее контроль за Северным морским путем. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества, политолог Владимир Киреев.Накануне глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о создании отдельной бригады для усиления военного присутствия в области Финнмарк, граничащей с Россией. В тот же день профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Норвегия решила разместить у себя минимум 12 баз США, а Швеция и Финляндия следуя ее примеру, создают условия для переброски американских войск к границам РФ.По мнению Киреева, все это вполне может означать и полный комплекс подготовки к военным действиям, и давление на Россию, потому относиться к происходящему следует серьезно.Эксперт отметил, что Норвегия расположена в очень важном с географической точки зрения месте, что позволяет ей затруднять сообщение России с Атлантикой, оказывая давление Север России, прежде всего Мурманск.Звеньями одной цепи можно считать и повышенный в последнее время интерес США к Арктическому региону, в том числе претензии на "ключ" к нему – Гренландию, считает политолог.По мнению Киреева, речь идет не только о заинтересованности Америки в полезных ископаемых, которые в связи с глобальным потеплением и значительным прогрессом в развитии техники оказываются все более доступными, а значит, это очень перспективный регион. И не только в том, что север становится все более пригодным для жизни. Но и в том, чтобы получить контроль над мореходством, подвинув Россию. И даже угрожать ей.И подчеркнул, что внимание к Арктическому региону проявляют не только США, Норвегия и Швеция, о чем можно слышать чаще, но и многие другие страны, которые уже заявили о желании застолбить за собой участок, чтобы потом этот путь эксплуатировать."Поэтому борьба идет всех со всеми. С одной стороны – против России. С другой они и внутри своих кругов довольно существенно конфликтуют", – подытожил эксперт.В декабре 2024 года главнокомандующий Военно-Морским флотом России Александр Моисеев заявил, что НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике. А военный эксперт, завотделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев высказал мнение, что планы Норвегии развернуть войска у границы с РФ – элемент давления на Москву в свете предстоящих контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем русская Арктика привлекает страны НАТО – политологРоссия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море

россия

сша

гренландия

арктика

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир киреев, россия, северный морской путь, логистика, политика, сша, гренландия, арктика