https://crimea.ria.ru/20250221/novye-mazutnye-zagryazneniya-obnaruzheny-v-sevastopole-1144365000.html

Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе

Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2025

Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе

Новые мазутные выбросы обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 21.02.2025

2025-02-21T12:07

2025-02-21T12:07

2025-02-21T12:07

разлив мазута

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143521759_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb9d3572979c25b32fa0522b02ea1739.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Новые мазутные выбросы обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В Крыму проверяют более 525 километров побережья, очищено 222 километра, собрано более 722 тонн загрязнений. На пляжах Кубани мониторят 265-километровый участок, собрано более 146 тысяч тонн песка и грунта, для защиты берега от новых выбросов в Анапе и Темрюкском районе обустроен насыпной вал с сетями."Всего с начала работ очищено порядка 370 километров берега, собрано более 148 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения больше 108 тысяч тонн, просеяно вибрационной установкой свыше 35,2 тысяч тонн", - привели статистику в пресс- службе.Также продолжается мониторинг акватории с участием авиации, беспилотников, морских судов и катеров, дно и затонувшие части танкеров проверяют водолазы.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе