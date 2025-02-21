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Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2025
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Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе
Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.02.2025
Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе
Новые мазутные выбросы обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 21.02.2025
2025-02-21T12:07
2025-02-21T12:07
разлив мазута
севастополь
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крым
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танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Новые мазутные выбросы обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В Крыму проверяют более 525 километров побережья, очищено 222 километра, собрано более 722 тонн загрязнений. На пляжах Кубани мониторят 265-километровый участок, собрано более 146 тысяч тонн песка и грунта, для защиты берега от новых выбросов в Анапе и Темрюкском районе обустроен насыпной вал с сетями."Всего с начала работ очищено порядка 370 километров берега, собрано более 148 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения больше 108 тысяч тонн, просеяно вибрационной установкой свыше 35,2 тысяч тонн", - привели статистику в пресс- службе.Также продолжается мониторинг акватории с участием авиации, беспилотников, морских судов и катеров, дно и затонувшие части танкеров проверяют водолазы.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С черноморских пляжей убрали 186 тысяч тонн загрязненного мазутом пескаКогда откроют пострадавшие от разлива мазута черноморские пляжиВ Севастополе начали утилизировать загрязненный мазутом грунт
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разлив мазута, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Новые мазутные загрязнения обнаружены в Севастополе

В Севастополе на берегу обнаружены новые мазутные выбросы - МЧС

12:07 21.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПоследствия разлива мазута в Черном море
Последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Новые мазутные выбросы обнаружены на побережье Севастополя после разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Севастополе обследуют 165 километров берега, на одном участке зафиксированы случаи точечных выбросов мазута, собрано и вывезено более 680 тонн загрязнений", - сказано в сообщении.
В Крыму проверяют более 525 километров побережья, очищено 222 километра, собрано более 722 тонн загрязнений. На пляжах Кубани мониторят 265-километровый участок, собрано более 146 тысяч тонн песка и грунта, для защиты берега от новых выбросов в Анапе и Темрюкском районе обустроен насыпной вал с сетями.
"Всего с начала работ очищено порядка 370 километров берега, собрано более 148 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения больше 108 тысяч тонн, просеяно вибрационной установкой свыше 35,2 тысяч тонн", - привели статистику в пресс- службе.
Также продолжается мониторинг акватории с участием авиации, беспилотников, морских судов и катеров, дно и затонувшие части танкеров проверяют водолазы.
"Специалистами уже совершено 825 спусков, собрано 1 160 мешков с нефтесодержащими отходами. С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано 1 445 квадратов дна акватории", - уточнили цифры в чрезвычайном ведомстве.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Разлив мазутаСевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе
 
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