Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240822/rossiya-i-kitay-dogovorilis-naraschivat-vzaimodeystvie-v-arktike-1139797307.html
Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом говорится в совместном... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T13:45
2024-08-22T13:45
россия
китай
новости
сотрудничество
в мире
арктика
северный морской путь
правительство россии
шос
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111771/29/1117712912_0:285:2075:1452_1920x0_80_0_0_39a6654a09ffea650ab1b1df468792b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом говорится в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам встречи.Также стороны объявили о намерении продвигать использование Северного морского пути для организации международных морских перевозок, повышать возможности по предоставлению услуг по ледокольной проводке судов, с учетом рыночных принципов поощрять предприятия двух стран к активному развитию сотрудничества в сфере перевозок по Северному морскому пути. При этом особое внимание в этой работе будет уделено сохранению и сбережению экологической системы Арктического региона.Также решено укреплять сотрудничество в области развития морских перевозок, безопасности мореплавания, строительства и технологий полярных судов, развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины.Сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих странГлавы правительств двух государств особо подчеркнули, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран.В коммюнике подчеркивается, что Россия и Китай защищают свои законные права и интересы, выступают против любых попыток создания препятствий нормальному развитию их связей, вмешательства в их внутренние дела, ограничения экономического и технологического потенциала, а также возможностей международного сотрудничества двух государств.Стороны также договорились продолжать продвижение сотрудничества и укрепление взаимодействия в рамках крупных объединений, таких как ШОС и БРИКС, в различных сферах.Особо отмечено, что Россия и Китай будут совместно прилагать усилия, направленные на укрепление ШОС в качестве одной из опор формирующегося справедливого многополярного миропорядка.Встреча Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялась накануне в Москве. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.По ее итогам встречи подписан ряд документов, в том числе план российско-китайского инвестиционного сотрудничества и ряд протоколов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, транспорте, химической промышленности, зеленом строительстве и других стратегических направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и КитаемЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинРоссия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
россия
китай
арктика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111771/29/1117712912_0:91:2075:1647_1920x0_80_0_0_c874e6a38aef72c65899c8bcc9fedde9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, новости, сотрудничество, в мире, арктика, северный морской путь, правительство россии, шос, брикс, михаил мишустин, политика
Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике

РФ и Китай будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике – документ

13:45 22.08.2024
 
© РИА Новости . М. Курносов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . М. Курносов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом говорится в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам встречи.

"Договорились... наращивать взаимовыгодное взаимодействие в Арктике, осуществлять практический диалог в рамках созданной Подкомиссии по сотрудничеству по Северному морскому пути Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств", – говорится в документе.

Также стороны объявили о намерении продвигать использование Северного морского пути для организации международных морских перевозок, повышать возможности по предоставлению услуг по ледокольной проводке судов, с учетом рыночных принципов поощрять предприятия двух стран к активному развитию сотрудничества в сфере перевозок по Северному морскому пути. При этом особое внимание в этой работе будет уделено сохранению и сбережению экологической системы Арктического региона.
Также решено укреплять сотрудничество в области развития морских перевозок, безопасности мореплавания, строительства и технологий полярных судов, развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины.

Сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих стран

Главы правительств двух государств особо подчеркнули, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран.

"Их (отношений – ред.) укрепление является свободным от внешнего влияния стратегическим выбором, основанным на широкой общности коренных интересов двух государств и их народов", – говорится в документе.

В коммюнике подчеркивается, что Россия и Китай защищают свои законные права и интересы, выступают против любых попыток создания препятствий нормальному развитию их связей, вмешательства в их внутренние дела, ограничения экономического и технологического потенциала, а также возможностей международного сотрудничества двух государств.
Стороны также договорились продолжать продвижение сотрудничества и укрепление взаимодействия в рамках крупных объединений, таких как ШОС и БРИКС, в различных сферах.
Особо отмечено, что Россия и Китай будут совместно прилагать усилия, направленные на укрепление ШОС в качестве одной из опор формирующегося справедливого многополярного миропорядка.
Встреча Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялась накануне в Москве. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.
По ее итогам встречи подписан ряд документов, в том числе план российско-китайского инвестиционного сотрудничества и ряд протоколов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, транспорте, химической промышленности, зеленом строительстве и других стратегических направлениях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и Китаем
Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – Володин
Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
 
РоссияКитайНовостиСотрудничествоВ миреАрктикаСеверный морской путьПравительство РоссииШОСБРИКСМихаил МишустинПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37Кабмин выделил еще 11 млрд рублей на новое жилье жителям Курской области
15:29РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
15:07Пострадавшим при атаках ВСУ на Севастополь выплатили 35 млн рублей
14:59ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС – Путин
14:57Сложная ситуация в Белгородской области: за неделю ранены 19 человек
14:56Пострадавшим в Курской области автоматически выплатят по 15 тысяч рублей
14:41В зону отселения в Курской области попали 8 районов региона – губернатор
14:35Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
14:27Ситуация в Курской области на границе с Украиной – новости к этому часу
14:23Путин собрал совещание по ситуации в Курской и Белгородской областях
14:11Диверсионная группа ВСУ уничтожена российскими войсками в Курской области
14:07Девять безуспешных контратак: ВСУ за сутки потеряли более 2000 боевиков
13:57Житель Белгородской области лишился руки при попытке разобрать боеприпас
13:45Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике
13:30Закон о запрете УПЦ лишит миллионы верующих мест молитвы – заявление
13:17Средствами ПВО сбиты украинский МиГ-29 и авиабомбы Hammer
13:04Российские военные взяли под контроль Межевое в ДНР
12:52Украл деньги у пенсионера: в Джанкойском районе мошеннику дали два года
12:36ВСУ снова атаковали Белгородскую область – ранены четверо
12:24ФСБ возбудила дела на посетивших Суджу журналистов США и Украины
Лента новостейМолния