https://crimea.ria.ru/20240822/rossiya-i-kitay-dogovorilis-naraschivat-vzaimodeystvie-v-arktike-1139797307.html

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в Арктике

Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом говорится в совместном... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T13:45

2024-08-22T13:45

2024-08-22T13:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Москва и Пекин договорились наращивать взаимодействие в Арктике и активнее использовать возможности Северного морского пути. Об этом говорится в совместном коммюнике руководителей правительств РФ и КНР Михаила Мишустина и Ли Цяна по итогам встречи.Также стороны объявили о намерении продвигать использование Северного морского пути для организации международных морских перевозок, повышать возможности по предоставлению услуг по ледокольной проводке судов, с учетом рыночных принципов поощрять предприятия двух стран к активному развитию сотрудничества в сфере перевозок по Северному морскому пути. При этом особое внимание в этой работе будет уделено сохранению и сбережению экологической системы Арктического региона.Также решено укреплять сотрудничество в области развития морских перевозок, безопасности мореплавания, строительства и технологий полярных судов, развивать сотрудничество в сфере лесного хозяйства, совместно оказывать содействие реализации в России инвестиционных проектов в сфере глубокой переработки древесины.Сотрудничество РФ и КНР не направлено против третьих странГлавы правительств двух государств особо подчеркнули, что российско-китайские отношения не носят блокового и конфронтационного характера и не направлены против третьих стран.В коммюнике подчеркивается, что Россия и Китай защищают свои законные права и интересы, выступают против любых попыток создания препятствий нормальному развитию их связей, вмешательства в их внутренние дела, ограничения экономического и технологического потенциала, а также возможностей международного сотрудничества двух государств.Стороны также договорились продолжать продвижение сотрудничества и укрепление взаимодействия в рамках крупных объединений, таких как ШОС и БРИКС, в различных сферах.Особо отмечено, что Россия и Китай будут совместно прилагать усилия, направленные на укрепление ШОС в качестве одной из опор формирующегося справедливого многополярного миропорядка.Встреча Михаила Мишустина и Ли Цяна состоялась накануне в Москве. Они обсудили вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. По итогам встречи планируется подписание межправительственных и межведомственных документов.По ее итогам встречи подписан ряд документов, в том числе план российско-китайского инвестиционного сотрудничества и ряд протоколов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, транспорте, химической промышленности, зеленом строительстве и других стратегических направлениях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил об успешном развитии взаимной торговли между РФ и КитаемЯдерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США – ВолодинРоссия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин

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