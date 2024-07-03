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Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин
Россия и Китай не создают каких-либо блоков и союзов против кого бы то ни было, а сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T17:17
2024-07-03T17:17
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
россия
китай
шос
астана
сотрудничество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия и Китай не создают каких-либо блоков и союзов против кого бы то ни было, а сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Он добавил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории.Путин также отметил, что взаимодействие Китая и России в мировых делах является одним из главных стабилизирующий факторов на международной арене, и страны продолжают укреплять взаимодействие по этому направлениюПрезидент РФ также указал на рост взаимной торговли России и Китая и на увеличение взаимного туристического потока. В прошлом году он составил свыше 1,2 миллиона поездок, а в январе-мае только каналом безвизового группового туризма между странами воспользовались более 260 тысяч человек.В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС.У президента РФ Владимира Путина на полях саммита запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристовРФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, шос, астана, сотрудничество, политика
Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин

Сотрудничество России и Китая не направлено против кого бы то ни было – Путин

17:17 03.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия и Китай не создают каких-либо блоков и союзов против кого бы то ни было, а сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

"Они (отношения Москвы и Пекина – ред.) выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения к суверенитету друг друга. Наше сотрудничество не направлено против кого бы то ни было, мы не создаем никаких блоков и союзов, мы просто действуем в интересах наших народов", – сказал российский лидер.

Он добавил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории.
Путин также отметил, что взаимодействие Китая и России в мировых делах является одним из главных стабилизирующий факторов на международной арене, и страны продолжают укреплять взаимодействие по этому направлению
Президент РФ также указал на рост взаимной торговли России и Китая и на увеличение взаимного туристического потока. В прошлом году он составил свыше 1,2 миллиона поездок, а в январе-мае только каналом безвизового группового туризма между странами воспользовались более 260 тысяч человек.
В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС.
У президента РФ Владимира Путина на полях саммита запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)РоссияКитайШОСАстанаСотрудничествоПолитика
 
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