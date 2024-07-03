https://crimea.ria.ru/20240703/rossiya-i-kitay-ne-sozdayut-blokov-protiv-kogo-libo--putin-1138576837.html

Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин

Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Россия и Китай не создают блоков против кого-либо – Путин

Россия и Китай не создают каких-либо блоков и союзов против кого бы то ни было, а сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T17:17

2024-07-03T17:17

2024-07-03T17:17

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

россия

китай

шос

астана

сотрудничество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Россия и Китай не создают каких-либо блоков и союзов против кого бы то ни было, а сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.Он добавил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории.Путин также отметил, что взаимодействие Китая и России в мировых делах является одним из главных стабилизирующий факторов на международной арене, и страны продолжают укреплять взаимодействие по этому направлениюПрезидент РФ также указал на рост взаимной торговли России и Китая и на увеличение взаимного туристического потока. В прошлом году он составил свыше 1,2 миллиона поездок, а в январе-мае только каналом безвизового группового туризма между странами воспользовались более 260 тысяч человек.В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля. Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС.У президента РФ Владимира Путина на полях саммита запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристовРФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

россия

китай

астана

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), россия, китай, шос, астана, сотрудничество, политика