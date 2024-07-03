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Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
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Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов
Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для отдыха туристов из РФ. Об этом РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T16:28
2024-07-03T16:28
владимир путин (политик)
россия
реджеп тайип эрдоган
турция
новости
туризм
сотрудничество
астана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для отдыха туристов из РФ. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с Эрдоганом в Астане.Он добавил, что Москва и Анкара продолжают активно работать по ряду важнейших направлений международной политики."В постоянном находимся контакте с вами, и наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласуют позиции по ключевым направлениям", – добавил президент РФ.Он отметил, что обе страны работают на площадках международных организаций и в рамках международных объединений.Также Путин ответил согласием на приглашение Эрдогана посетить Турцию в ближайшее время.В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганСоглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – ПутинПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
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владимир путин (политик), россия, реджеп тайип эрдоган, турция, новости, туризм, сотрудничество, астана
Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов

Путин поблагодарил Эрдогана за создаваемые в Турции условия для отдыха туристов из России

16:28 03.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для отдыха туристов из РФ. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с Эрдоганом в Астане.

"Я хотел бы отметить, что мы за прошлый год наблюдали, наверное, рекордное число наших туристов в Турции – 6,3 миллиона человек, туристов, из России посетили Турцию. Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан РФ", – цитирует Путина РИА Новости.

Он добавил, что Москва и Анкара продолжают активно работать по ряду важнейших направлений международной политики.
"В постоянном находимся контакте с вами, и наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласуют позиции по ключевым направлениям", – добавил президент РФ.
Он отметил, что обе страны работают на площадках международных организаций и в рамках международных объединений.
Также Путин ответил согласием на приглашение Эрдогана посетить Турцию в ближайшее время.
В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.
У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.
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Владимир Путин (политик)РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияНовостиТуризмСотрудничествоАстана
 
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