https://crimea.ria.ru/20240703/putin-poblagodaril-erdogana-za-usloviya-dlya-rossiyskikh-turistov-1138574533.html

Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов

Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Путин поблагодарил Эрдогана за условия для российских туристов

Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для отдыха туристов из РФ. Об этом РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T16:28

2024-07-03T16:28

2024-07-03T16:28

владимир путин (политик)

россия

реджеп тайип эрдоган

турция

новости

туризм

сотрудничество

астана

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за условия, которые создаются в Турции для отдыха туристов из РФ. Об этом российский лидер заявил в ходе переговоров с Эрдоганом в Астане.Он добавил, что Москва и Анкара продолжают активно работать по ряду важнейших направлений международной политики."В постоянном находимся контакте с вами, и наши министерства, ведомства обмениваются информацией постоянно, согласуют позиции по ключевым направлениям", – добавил президент РФ.Он отметил, что обе страны работают на площадках международных организаций и в рамках международных объединений.Также Путин ответил согласием на приглашение Эрдогана посетить Турцию в ближайшее время.В столице Казахстана 3-4 июля проходит саммит лидеров стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лидеры государств обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках организации и совершенствования ее деятельности, сообщили в пресс-службе Кремля.У президента РФ Владимира Путина запланировано несколько двусторонних встреч с главами стран-членов ШОС, в том числе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и председателем КНР Си Цзиньпином.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – ЭрдоганСоглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – ПутинПутин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики

россия

турция

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, реджеп тайип эрдоган, турция, новости, туризм, сотрудничество, астана