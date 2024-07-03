Рейтинг@Mail.ru
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240703/soglashenie-mezhdu-evrazes-i-mongoliey-otkroet-novye-vozmozhnosti--putin-1138560080.html
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин
Отношения между Россией и Монголией десятилетиями складываются на основе позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы и продолжат укрепляться по... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T15:32
2024-07-03T15:32
владимир путин (политик)
россия
монголия
сотрудничество
астана
шос
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138560301_0:0:2974:1673_1920x0_80_0_0_ac7e852fcb0806d0a710912603cc4fa2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Монголией десятилетиями складываются на основе позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы и продолжат укрепляться по итогам новых соглашений, в частности на площадке ЕврАзЭС и прочих площадках, помогающих странам координировать свои действия на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Астане.Путин заявил, что отношения между Россией и Монголией складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.И отметил, что рад возможности обменяться с монгольским коллегой соображениями по всему комплексу отношений стран, в том числе касающихся координации на международной арене."Мы активно работаем на площадке ООН и других площадках организаций, в частности Шанхайской организации сотрудничества", – сказал президент.Он подчеркнул, что в данный момент в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭСом, которое откроет новые возможности.В частности, Путин заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики. Напомним, Высший Евразийский экономический совет 8 мая 2024 года принял решение о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой.Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха прошли в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие стартовало под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".Читайте также на РИА Новости Крым:Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров Таиланд намерен вступить в БРИКСНовая концепция внешней политики России: основные положения
россия
монголия
астана
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/03/1138560301_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_313d9647d13ae2dd020630011f61168d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, монголия, сотрудничество, астана, шос, политика, в мире
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин

Путин обсудил с главой Монголии отношения стран в части координации на международной арене

15:32 03.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Монголией десятилетиями складываются на основе позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы и продолжат укрепляться по итогам новых соглашений, в частности на площадке ЕврАзЭС и прочих площадках, помогающих странам координировать свои действия на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Астане.
Путин заявил, что отношения между Россией и Монголией складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.
И отметил, что рад возможности обменяться с монгольским коллегой соображениями по всему комплексу отношений стран, в том числе касающихся координации на международной арене.
"Мы активно работаем на площадке ООН и других площадках организаций, в частности Шанхайской организации сотрудничества", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в данный момент в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭСом, которое откроет новые возможности.

"Мне кажется, что это будет еще одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", – сказал глава государства.

В частности, Путин заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики.
Напомним, Высший Евразийский экономический совет 8 мая 2024 года принял решение о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой.
Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха прошли в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие стартовало под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
Таиланд намерен вступить в БРИКС
Новая концепция внешней политики России: основные положения
 
Владимир Путин (политик)РоссияМонголияСотрудничествоАстанаШОСПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Как идет сбор урожая зерновых в Крыму
15:38РФ и Турция увеличат товарооборот до 100 млрд долларов в год – Эрдоган
15:32Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин
15:10Разрешение на увеличение дальности ударов ВСУ – в чем опасность для Крыма
14:52Удар ВСУ по Запорожской АЭС – ранены 8 человек и разбиты трансформаторы
14:36Операторов связи в Крыму оштрафовали на 1,2 млн из-за звонков мошенников
14:1115 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял более 1700 боевиков за сутки
13:46РНКБ выдал банковскую гарантию на строительство завода минваты в Крыму
13:43ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУ
13:22Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий работающим пенсионерам
13:15Запад целенаправленно затягивает украинский кризис – Белоусов
12:54Госдума приняла проект заявления о выходе России из ПА ОБСЕ
12:28В массовом ДТП в Турции пострадали российские туристы
12:05Путин: РФ готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики
11:27В Москве и Севастополе выписали несколько раненных при ракетной атаке ВСУ
11:12Хиллари Клинтон призвала Украину воевать дальше ради победы Байдена
10:45Старый город в Симферополе будет с канализацией: названы сроки
10:45В Крыму директора игровой комнаты отправили под суд за перелом у ребенка
10:19ФАС предупредила трех операторов связи из-за дополнительной платы в Крыму
10:04В Дагестане временно запретили ношение никабов
Лента новостейМолния