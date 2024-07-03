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Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин
Отношения между Россией и Монголией десятилетиями складываются на основе позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы и продолжат укрепляться по... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T15:32
2024-07-03T15:32
2024-07-03T15:32
владимир путин (политик)
россия
монголия
сотрудничество
астана
шос
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Монголией десятилетиями складываются на основе позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы и продолжат укрепляться по итогам новых соглашений, в частности на площадке ЕврАзЭС и прочих площадках, помогающих странам координировать свои действия на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Астане.Путин заявил, что отношения между Россией и Монголией складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.И отметил, что рад возможности обменяться с монгольским коллегой соображениями по всему комплексу отношений стран, в том числе касающихся координации на международной арене."Мы активно работаем на площадке ООН и других площадках организаций, в частности Шанхайской организации сотрудничества", – сказал президент.Он подчеркнул, что в данный момент в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭСом, которое откроет новые возможности.В частности, Путин заявил, что Россия готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики. Напомним, Высший Евразийский экономический совет 8 мая 2024 года принял решение о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой.Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха прошли в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие стартовало под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".Читайте также на РИА Новости Крым:Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров Таиланд намерен вступить в БРИКСНовая концепция внешней политики России: основные положения
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владимир путин (политик), россия, монголия, сотрудничество, астана, шос, политика, в мире
Соглашение между ЕврАзЭС и Монголией откроет новые возможности – Путин
Путин обсудил с главой Монголии отношения стран в части координации на международной арене
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Монголией десятилетиями складываются на основе позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы и продолжат укрепляться по итогам новых соглашений, в частности на площадке ЕврАзЭС и прочих площадках, помогающих странам координировать свои действия на международной арене. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом в Астане.
Путин заявил, что отношения между Россией и Монголией складываются на основе очень позитивного и прочного фундамента взаимодействия и дружбы на протяжении десятилетий.
И отметил, что рад возможности обменяться с монгольским коллегой соображениями по всему комплексу отношений стран, в том числе касающихся координации на международной арене.
"Мы активно работаем на площадке ООН и других площадках организаций, в частности Шанхайской организации сотрудничества", – сказал президент.
Он подчеркнул, что в данный момент в стадии завершения находится работа над соглашением между Монголией и ЕврАзЭСом, которое откроет новые возможности.
"Мне кажется, что это будет еще одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формально договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия", – сказал глава государства.
В частности, Путин заявил
, что Россия готова расширять сотрудничество с Монголией в сфере энергетики.
Напомним, Высший Евразийский экономический совет 8 мая 2024 года принял решение о начале переговоров о заключении временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой.
Переговоры Путина и президента Монголии Хурэлсуха прошли в Астане, куда российский лидер прибыл 3 июля для участия в саммите ШОС. Мероприятие стартовало под лозунгом "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию".
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