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Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
Вслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T12:50
2024-05-21T12:50
2024-05-21T13:41
шос
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на получение статуса партнера подали Лаос и Алжир. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Монголия "органично вписывается в пространство ШОС", и Москва будет стимулировать монгольских соседей к принятию такого решения, которое поддерживают все члены организации.Лавров добавил, что Лаос и Алжир обратились за получением статуса партнера ШОС.Глава МИД России также отметил, что ШОС "остается одной из несущих опор многополярного мироустройства", которой "вполне по плечу стать движущей силой преобразования Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия и развития".Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, в 2022 году – Иран. Также в ближайшее время полноправным членом ШОС станет Белоруссия.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели РаисиПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%Новая концепция внешней политики России: основные положения
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шос, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), монголия, россия, новости, политика
Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров
Монголия должна стать следующим полноправным членом ШОС – Лавров
12:50 21.05.2024 (обновлено: 13:41 21.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на получение статуса партнера подали Лаос и Алжир. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"С июльского саммита Белоруссия станет полноправным членом ШОС… Что касается дальнейших перспектив расширения этой структуры - есть две страны-наблюдателя – Афганистан и Монголия. Мы считаем вместе с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами, что очевидный следующий кандидат на вступление в ШОС – это именно монгольская сторона", - сказал Лавров журналистам по итогам заседания совета министров иностранных дел стран ШОС.
По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Монголия "органично вписывается в пространство ШОС", и Москва будет стимулировать монгольских соседей к принятию такого решения, которое поддерживают все члены организации.
Лавров добавил, что Лаос и Алжир обратились за получением статуса партнера ШОС.
Глава МИД России также отметил, что ШОС "остается одной из несущих опор многополярного мироустройства", которой "вполне по плечу стать движущей силой преобразования Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия и развития".
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, в 2022 году – Иран. Также в ближайшее время полноправным членом ШОС станет Белоруссия.
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