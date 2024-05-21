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Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров

Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Какая страна должна стать следующим членом ШОС – Лавров

Вслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T12:50

2024-05-21T12:50

2024-05-21T13:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Вслед за Белоруссией Монголия является следующим кандидатом на получение статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявки на получение статуса партнера подали Лаос и Алжир. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.По словам руководителя внешнеполитического ведомства, Монголия "органично вписывается в пространство ШОС", и Москва будет стимулировать монгольских соседей к принятию такого решения, которое поддерживают все члены организации.Лавров добавил, что Лаос и Алжир обратились за получением статуса партнера ШОС.Глава МИД России также отметил, что ШОС "остается одной из несущих опор многополярного мироустройства", которой "вполне по плечу стать движущей силой преобразования Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия и развития".Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.В 2017 году полноправными членами организации стали Индия и Пакистан, в 2022 году – Иран. Также в ближайшее время полноправным членом ШОС станет Белоруссия.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели РаисиПутин: доля рубля в расчетах России со странами ШОС превысила 40%Новая концепция внешней политики России: основные положения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шос, сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), монголия, россия, новости, политика