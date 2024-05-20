https://crimea.ria.ru/20240520/kakie-otnosheniya-zhdut-rossiyu-i-iran-posle-gibeli-raisi-1137421148.html

Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели Раиси

Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели Раиси - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Какие отношения ждут Россию и Иран после гибели Раиси

Тегеран официально подтвердил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе на северо-западе страны. Вместе с ним при крушении вертолета погибли глава РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T15:12

2024-05-20T15:12

2024-05-20T16:17

эксклюзивы риа новости крым

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

эбрахим раиси

иран

россия

политика

мнения

в мире

новости

аммар канах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/14/1137422285_0:47:1024:623_1920x0_80_0_0_7ac32017dd4b7bdb76e39f352450f683.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. Тегеран официально подтвердил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе на северо-западе страны. Вместе с ним при крушении вертолета погибли глава МИД Хосейн Абдоллахиан и другие высокопоставленные чиновники. Выборы нового президента, согласно конституции, должны быть организованы в течение 50 дней. Исполнять обязанности главы государства пока будет первый вице-президент Моххамад Мохбер.Чем Раиси запомнился на посту президента и как его гибель может повлиять на баланс сил внутри страны и на взаимоотношения Тегерана с Москвой и Западом – в материале РИА Новости Крым.Вступление в БРИКС и вызов ИзраилюРаиси был избран президентом Ирана в июне 2021 года. Ультраконсерватор и бывший генеральный прокурор Ирана ожидаемо одержал уверенную победу, получив более 72% голосов. Президент является в Иране вторым лицом после верховного руководителя республики, исполняющего свои обязанности пожизненно. Сегодня им является 85-летний аятолла (религиозный лидер у шиитов) 85-летний Али Хаменеи. Президент выполняет представительские функции, исполняет обязанности главы правительства и подписывает международные соглашения. При этом правительство напрямую подотчетно духовному лидеру и парламенту (меджлису).Раиси, которого оппоненты прозвали "тегеранским мясником" из-за решения казнить многих противников режима из леворадикальной "Организации моджахедов иранского народа" в 1988 году, на посту президента проявил себя прагматичным политиком, немало сделал для страны, в особенности во внешней политике.В частности при нем Иран стал полноправным членом БРИКС и ШОС – основных организаций, противостоящих гегемонии коллективного Запада, и ключевых опор формирующегося многополярного мира. Раиси придерживался политики сближения с Россией и углубления сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Так, товарооборот между РФ и Ираном вышел на новый уровень, превысив отметку в 5 миллиардов долларов.Также благодаря усилиям Раиси Иран восстановил дипотношения с целым рядом государств Ближнего Востока и Африки, в первую очередь с Саудовской Аравией и Египтом, укрепил отношения с Турцией и Казахстаном. Кроме того, при нем Тегеран начал проводить более жесткую линию в отношении Израиля. Проявлением этого, в частности, служит ответ на израильский удар по иранскому посольству в Дамаске и гибель командиров Корпуса стражей исламской революции.Стабильность в условиях давленияДо внеочередных выборов, которые должны состояться в июне-июле, исполнять обязанности президента республики будет первый вице-президент Моххамад Мохбер – политик, как и Раиси, близкий к верховному руководителю республики аятолле Али Хаменеи. Хотя его решение по поводу одобрения кандидатуры на пост нового президента, как правило, играет ключевую роль, реальная конкуренция на президентских выборах в Иране все же имеет место. Бывали случаи, когда на выборах побеждали не те кандидаты, которых поддерживала правящая верхушка.В то же время гибель Раиси вряд ли существенно пошатнет баланс сил в республике, считают опрошенные РИА Новости Крым эксперты.По словам эксперта, в Иране существуют два противоборствующих крыла – реформаторы и фундаменталисты, но конкуренция между ними не достигает такой степени, чтобы это могло как-то затрагивать высшие интересы Ирана как государства. Канах также не исключил попыток дестабилизации извне на фоне гибели Раиси, однако, по мнению политолога, вряд ли их инициаторам удастся добиться значительных результатов."По факту эти попытки не прекращались с 1979 года, когда в Иране победила революция. В этом направлении работают и США, и Израиль. Но система страны показала устойчивость во многих непростых ситуациях, а сегодня Иран намного сильнее, чем раньше, и все эти попытки не повлияли на политический курс Тегерана, будь то Ближний Восток или ядерная программа", - подчеркнул аналитик.Аналогичной точки зрения придерживается востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян. По ее мнению, гибель Раиси вопреки надеждам Запада может не разобщить, а, наоборот, сплотить иранское общество."Конечно, Запад будет ждать дестабилизации, но сильно сомневаюсь, что она произойдет. Уже сейчас идет информационный натиск, появляются разные лживые видео того, что иранский народ якобы "празднует". Но это распространяют люди, которые не знают ничего об Иране. Даже противники Раиси и теократии в целом не празднуют чью-то смерть, потому что это не в их культуре. Это невозможно, даже при жестком противостоянии", – сказала РИА Новости Крым эксперт.Благодаря сложной системе управления и контроля, а также в определенной степени дублированию функций, работа государственного аппарата достаточно устойчива к шокам, наподобие того, что произошел сейчас, вакуум власти не возникает, отмечает в свою очередь главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в своем Telegram-канале. Однако эта же сложность и наличие групп разных интересов повышает риски нарушения внутреннего баланса, добавил он.Пострадают ли российско-иранские отношенияСближение России и Ирана на протяжении последних лет обусловлено в первую очередь давлением Запада, в том числе санкционным, а также конфликтом на Украине и напрямую связанным с ним строительством новой системы международных отношений в обход западных институтов. Интересы Москвы, Тегерана, Пекина и некоторых других новых центров силы формирующегося многополярного мира совпадают, поэтому необходимо прилагать все усилия для сохранения этого союза.Внешнеполитический курс Тегерана, в том числе в аспекте отношений с Москвой, также вряд ли претерпит существенные изменения в связи с гибелью Раиси, полагают эксперты. Иран останется противником США и Израиля и союзником России и Китая."Внешнюю политику Тегерана определяет тот же верховный руководитель, должность президента здесь не является определяющей. Конструктивные отношения Ирана с Россией, Китаем, Саудовской Аравией в интересах именно Тегерана как глобального игрока в меняющемся мире и в меняющемся Ближнем Востоке. Иран определил и доказал свою роль и место на Ближнем Востоке, и он не будет отступать от этих позиций, несмотря на попытки дестабилизации извне", - убежден востоковед.Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев также считает, что отношения между Москвой и Тегераном и позиция Ирана по Ближнему Востоку не претерпят коренных изменений в силу, прежде всего, объективности происходящих процессов. Измениться, по словам политолога, могут "лишь какие-то нюансы"."Я бы здесь обратил внимание на то, что происходит на этом фоне в глобальном контексте, в частности, на встречу и переговоры лидеров России и Китая, состоявшиеся на минувшей неделе. Именно это станет определяющим как в целом в мире, так и в том числе в привязке к Ближнему Востоку, потому что союз Москвы и Пекина становится доминантой в мире и вызывает и состояние шока на Западе", - сказал политолог в эфире радио "Спутник в Крыму".Читайте также на РИА Новости Крым:Названо главное событие во внешней политике России в 2023 годуПутин оценил соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и ИраномПрезидент Ирана заявил о конце миропорядка во главе с США

https://crimea.ria.ru/20240520/prezident-irana-ibrakhim-raisi--biografiya-1137405186.html

https://crimea.ria.ru/20240414/kuda-popal-iran-v-izraile-kakie-tseli-porazheny-giperzvukovymi-raketami-1136549352.html

https://crimea.ria.ru/20240520/ogromnaya-tragediya-putin-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-raisi--1137415641.html

иран

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси, эбрахим раиси, иран, россия, политика, мнения, в мире, новости, аммар канах, каринэ геворгян