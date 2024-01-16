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Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ
Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ
Вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"),... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T21:49
2024-01-16T21:49
2024-01-16T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенной в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press TV.Уточняется, что это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.В середине декабря 2023 года в городе Раск на юго-востоке Ирана в результате теракта погибли 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность взяла на себя суннитская группировка "Джейш аль-Адль". Она ведет борьбу против правительства исламской республики и признана в Иране террористической.Очередное нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал было совершено в ночь на 10 января. В результате погиб полицейский.Читайте также на РИА Новости Крым:США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в СирииВозможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – экспертЖертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек
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РИА Новости Крым
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иран, пакистан, в мире, новости, корпус стражей исламской революции (ксир)
Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ
Иран нанес ракетный удар по основной базе террористической группировки в Пакистане
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенной в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press TV.
"Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по главной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" в пакистанской провинции Белуджистан", — говорится в публикации.
Уточняется, что это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.
В середине декабря 2023 года в городе Раск на юго-востоке Ирана в результате теракта погибли 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность взяла на себя суннитская группировка "Джейш аль-Адль". Она ведет борьбу против правительства исламской республики и признана в Иране террористической.
Очередное нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал было совершено в ночь на 10 января. В результате погиб полицейский.
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