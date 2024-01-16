https://crimea.ria.ru/20240116/iran-nanes-raketnyy-udar-po-bazam-terroristov-v-pakistane---smi-1134245925.html

Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ

Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ

Вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"),... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T21:49

2024-01-16T21:49

2024-01-16T21:49

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корпус стражей исламской революции (ксир)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Ирана нанесли удары баллистическими ракетами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), расположенной в Пакистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Press TV.Уточняется, что это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.В середине декабря 2023 года в городе Раск на юго-востоке Ирана в результате теракта погибли 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность взяла на себя суннитская группировка "Джейш аль-Адль". Она ведет борьбу против правительства исламской республики и признана в Иране террористической.Очередное нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал было совершено в ночь на 10 января. В результате погиб полицейский.Читайте также на РИА Новости Крым:США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в СирииВозможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – экспертЖертвами теракта у кладбища в Иране стали больше 100 человек

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, пакистан, в мире, новости, корпус стражей исламской революции (ксир)