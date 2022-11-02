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Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт
Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает политическим фейком информацию о том, что Иран якобы готовится нанести удары по... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T14:49
2022-11-02T14:51
политика
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает политическим фейком информацию о том, что Иран якобы готовится нанести удары по Саудовской Аравии и Иракскому Курдистану. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА Новости Крым.Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о якобы планирующейся атаке Ирана. Издание утверждает, что Тегеран готовится совершить атаки на саму Саудовскую Аравию, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы "отвлечь внимание от протестов внутри страны". В ответ на предупреждение Саудовская Аравия и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о некоем возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию и другие страны. Песков сказал, что "не знает, откуда взялись эти домыслы".По мнению аналитика, цель этого вброса – оказать давление на президента США Джо Байдена в вопросе работы над заключением "ядерной сделки" с Тегераном."Похоже, это элемент давления на Байдена. Очевидно, кому-то абсолютно не нравятся усилия его администрации по перезаключению "ядерной сделки" с Ираном, и они хотят надавить на Байдена, чтобы тот приостановил или, может быть, вообще ликвидировал переговоры с Ираном по "ядерной сделке". Мол, смотрите, вы собираетесь заключить "ядерную сделку" с людьми, которые собираются во всех ракетами швыряться с утра и до вечера во все стороны", – пояснил востоковед.Чупрыгин считает, что подобный вброс может быть выгоден той же Саудовской Аравии, чтобы показать Байдена "слабо адекватным человеком". Также это выгодно Израилю, считает политолог."Мы видим, что в Израиле на выборах побеждает Биньямин Нетаньяху со своей партией. Мы знаем позицию Нетаньяху по Ирану, его "иранские тетради" (в 2018 году он обвинил Тегеран в сокрытии архивов по ядерному оружию – ред.), и вброс о нападении Ирана подыгрывает партии Нетаньяху. Не могу отрицать возможность того, что вообще вся эта история была инициирована Тель-Авивом. На Ближнем Востоке уже много десятилетий ничего не происходит без того, чтобы там не торчали израильские "уши", – уточнил эксперт.
https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html
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политика, в мире, мнения
Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт

Востоковед Чупрыгин считает вбросом данные о возможной атаке Ирана на Саудовскую Аравию

14:49 02.11.2022 (обновлено: 14:51 02.11.2022)
 
© РИА Новости . Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаг Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаг Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Антон Быстров
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает политическим фейком информацию о том, что Иран якобы готовится нанести удары по Саудовской Аравии и Иракскому Курдистану. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА Новости Крым.
Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о якобы планирующейся атаке Ирана. Издание утверждает, что Тегеран готовится совершить атаки на саму Саудовскую Аравию, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы "отвлечь внимание от протестов внутри страны". В ответ на предупреждение Саудовская Аравия и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о некоем возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию и другие страны. Песков сказал, что "не знает, откуда взялись эти домыслы".
"Исторически Иран ни разу напрямую не нападал на Саудовскую Аравию. Исторически Иран ни разу впрямую не нападал на территорию Ирака, за исключением знаменитой ирано-иракской войны, когда на самом деле Ирак напал на Иран. Считаю, что это ничем не обоснованный вброс, такой себе политический фейк", – сказал Чупрыгин.
По мнению аналитика, цель этого вброса – оказать давление на президента США Джо Байдена в вопросе работы над заключением "ядерной сделки" с Тегераном.
"Похоже, это элемент давления на Байдена. Очевидно, кому-то абсолютно не нравятся усилия его администрации по перезаключению "ядерной сделки" с Ираном, и они хотят надавить на Байдена, чтобы тот приостановил или, может быть, вообще ликвидировал переговоры с Ираном по "ядерной сделке". Мол, смотрите, вы собираетесь заключить "ядерную сделку" с людьми, которые собираются во всех ракетами швыряться с утра и до вечера во все стороны", – пояснил востоковед.
Чупрыгин считает, что подобный вброс может быть выгоден той же Саудовской Аравии, чтобы показать Байдена "слабо адекватным человеком". Также это выгодно Израилю, считает политолог.
"Мы видим, что в Израиле на выборах побеждает Биньямин Нетаньяху со своей партией. Мы знаем позицию Нетаньяху по Ирану, его "иранские тетради" (в 2018 году он обвинил Тегеран в сокрытии архивов по ядерному оружию – ред.), и вброс о нападении Ирана подыгрывает партии Нетаньяху. Не могу отрицать возможность того, что вообще вся эта история была инициирована Тель-Авивом. На Ближнем Востоке уже много десятилетий ничего не происходит без того, чтобы там не торчали израильские "уши", – уточнил эксперт.
Флаг США развевается перед Капитолием США в Вашингтоне, округ Колумбия, 14 января 2022 года. (Фото MANDEL NGAN / AFP)
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