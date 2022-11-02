https://crimea.ria.ru/20221102/vozmozhna-li-voyna-mezhdu-iranom-i-saudovskoy-araviey--ekspert-1125209751.html

Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт

Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает политическим фейком информацию о том, что Иран якобы готовится нанести удары по... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T14:49

2022-11-02T14:49

2022-11-02T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин считает политическим фейком информацию о том, что Иран якобы готовится нанести удары по Саудовской Аравии и Иракскому Курдистану. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА Новости Крым.Накануне американская газета Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия поделилась с США разведданными о якобы планирующейся атаке Ирана. Издание утверждает, что Тегеран готовится совершить атаки на саму Саудовскую Аравию, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане, чтобы "отвлечь внимание от протестов внутри страны". В ответ на предупреждение Саудовская Аравия и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о некоем возможном нападении Ирана на Саудовскую Аравию и другие страны. Песков сказал, что "не знает, откуда взялись эти домыслы".По мнению аналитика, цель этого вброса – оказать давление на президента США Джо Байдена в вопросе работы над заключением "ядерной сделки" с Тегераном."Похоже, это элемент давления на Байдена. Очевидно, кому-то абсолютно не нравятся усилия его администрации по перезаключению "ядерной сделки" с Ираном, и они хотят надавить на Байдена, чтобы тот приостановил или, может быть, вообще ликвидировал переговоры с Ираном по "ядерной сделке". Мол, смотрите, вы собираетесь заключить "ядерную сделку" с людьми, которые собираются во всех ракетами швыряться с утра и до вечера во все стороны", – пояснил востоковед.Чупрыгин считает, что подобный вброс может быть выгоден той же Саудовской Аравии, чтобы показать Байдена "слабо адекватным человеком". Также это выгодно Израилю, считает политолог."Мы видим, что в Израиле на выборах побеждает Биньямин Нетаньяху со своей партией. Мы знаем позицию Нетаньяху по Ирану, его "иранские тетради" (в 2018 году он обвинил Тегеран в сокрытии архивов по ядерному оружию – ред.), и вброс о нападении Ирана подыгрывает партии Нетаньяху. Не могу отрицать возможность того, что вообще вся эта история была инициирована Тель-Авивом. На Ближнем Востоке уже много десятилетий ничего не происходит без того, чтобы там не торчали израильские "уши", – уточнил эксперт.

https://crimea.ria.ru/20221102/politolog-nazval-dve-glavnye-oshibki-kollektivnogo-baydena-1125199454.html

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2022

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

политика, в мире, мнения