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Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.02.2025
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Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем 0...-2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...-2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250217/na-krym-obrushatsya-14-gradusnye-morozy-i-kholodnyy-shtormovoy-veter-1144245564.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до 11 градусов мороза и без существенных осадков

00:01 18.02.2025
 
© Официальный канал Администрации ЯлтыЗима в Ялте
Зима в Ялте
© Официальный канал Администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11, на южном побережье -3…-5 градусов, днем 0…-5, в горах -6…-9", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем 0...-2 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...-2.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +1.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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