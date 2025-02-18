https://crimea.ria.ru/20250218/moroz-krepchaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1144196470.html
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T00:01
2025-02-18T00:01
2025-02-18T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем 0...-2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...-2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до 11 градусов мороза и без существенных осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11, на южном побережье -3…-5 градусов, днем 0…-5, в горах -6…-9", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем 0...-2 градуса.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...-2.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +1.
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