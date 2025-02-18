https://crimea.ria.ru/20250218/moroz-krepchaet-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-vo-vtornik-1144196470.html

Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 18.02.2025

Мороз крепчает: чего ждать от погоды в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом... РИА Новости Крым, 18.02.2025

2025-02-18T00:01

2025-02-18T00:01

2025-02-18T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму за счет влияния области повышенного атмосферного давления без существенных осадков. На некоторых участках дорог гололедица. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8, днем 0...-2 градуса.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 градуса, днем 0...-2.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью -3...-5 градусов, днем столбики термометров покажут от -2 до +1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250217/na-krym-obrushatsya-14-gradusnye-morozy-i-kholodnyy-shtormovoy-veter-1144245564.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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