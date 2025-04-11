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Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК
Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК
В Севастополе разрушается многоквартирный жилой дом – жители просят защитить их права у главы Следкома России Александра Бастрыкина. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T16:16
2025-04-11T16:16
севастополь
гсу ск россии по крыму и севастополю
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
жилье
жилье в крыму
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе разрушается многоквартирный жилой дом – жители просят защитить их права у главы Следкома России Александра Бастрыкина. По словам севастопольцев, их дом построен в 1976 году и с тех пор не ремонтировался. На данный момент фасадная кладка здания осыпается, повреждена крыша, изношены инженерные коммуникации, а придомовая территория не обслуживается. Среди жильцов — ветераны Великой Отечественной войны.Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль и потребовал предоставить предварительные и окончательные результаты расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал докладВ Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить делоВ Форосе из-за оползня треснула многоэтажка
https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-veterana-truda-tretiy-god-ne-mogut-pereselit-iz-avariynogo-doma-1143923859.html
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севастополь, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, жилье, жилье в крыму, общество, новости севастополя
Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК

В Севастополе жильцы ветхого многоквартирного дома просят помощи у Бастрыкина

16:16 11.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Лавров / Перейти в фотобанкВетхое жилье
Ветхое жилье - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Владимир Лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе разрушается многоквартирный жилой дом – жители просят защитить их права у главы Следкома России Александра Бастрыкина.
По словам севастопольцев, их дом построен в 1976 году и с тех пор не ремонтировался. На данный момент фасадная кладка здания осыпается, повреждена крыша, изношены инженерные коммуникации, а придомовая территория не обслуживается. Среди жильцов — ветераны Великой Отечественной войны.
"Многочисленные обращения граждан в администрацию и управляющую компанию результатов не принесли, меры к проведению ремонтных работ не принимаются. В Следственном комитете России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту организована процессуальная проверка", – докладывают в СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль и потребовал предоставить предварительные и окончательные результаты расследования.
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