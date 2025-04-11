https://crimea.ria.ru/20250411/mnogokvartirnyy-dom-razrushaetsya-v-sevastopole--zhiltsy-obratilis-v-sk-1145601888.html

Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК

Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Многоквартирный дом разрушается в Севастополе – жильцы обратились в СК

В Севастополе разрушается многоквартирный жилой дом – жители просят защитить их права у главы Следкома России Александра Бастрыкина. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T16:16

2025-04-11T16:16

2025-04-11T16:16

севастополь

гсу ск россии по крыму и севастополю

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

жилье

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе разрушается многоквартирный жилой дом – жители просят защитить их права у главы Следкома России Александра Бастрыкина. По словам севастопольцев, их дом построен в 1976 году и с тех пор не ремонтировался. На данный момент фасадная кладка здания осыпается, повреждена крыша, изношены инженерные коммуникации, а придомовая территория не обслуживается. Среди жильцов — ветераны Великой Отечественной войны.Глава ведомства Александр Бастрыкин взял дело на контроль и потребовал предоставить предварительные и окончательные результаты расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жители села в Крыму могут лишиться жилья – Бастрыкин затребовал докладВ Севастополе разрушается жилой дом – Бастрыкин поручил возбудить делоВ Форосе из-за оползня треснула многоэтажка

https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-veterana-truda-tretiy-god-ne-mogut-pereselit-iz-avariynogo-doma-1143923859.html

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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