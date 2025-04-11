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В Симферополе полностью закрывают Детский парк - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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В Симферополе полностью закрывают Детский парк
В Симферополе полностью закрывают Детский парк - РИА Новости Крым, 11.04.2025
В Симферополе полностью закрывают Детский парк
В Симферополе с 14 апреля вся территория Детского парка будет перекрыта для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы". РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T17:04
2025-04-11T17:04
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парки крыма
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
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городская среда
новости крыма
детский парк
реконструкция детского парка в симферополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе с 14 апреля вся территория Детского парка будет перекрыта для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы".Закрытие парка связано с заменой коммуникаций на территории, уточнили в службе.Ремонт Детского парка выполняется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года. Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко, от старого облика парка останутся только входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч "квадратов" плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников. Также на территории появятся новые детские площадки, игровые зоны, фонтан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют канатную дорогу на Ай-ПетриВ Феодосии начали благоустраивать набережную ДесантниковВ Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов
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РИА Новости Крым
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В Симферополе полностью закрывают Детский парк

В Симферополе Детский парк полностью закроют на ремонт с 14 апреля

17:04 11.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеконструкция Детского парка в Симферополе
Реконструкция Детского парка в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе с 14 апреля вся территория Детского парка будет перекрыта для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы".

"С 14 апреля проход к зооуголку, аттракционам и детским площадкам будет закрыт. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", – сказано в сообщении предприятия.

Закрытие парка связано с заменой коммуникаций на территории, уточнили в службе.
Ремонт Детского парка выполняется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году.
Работы планируют завершить до 1 сентября этого года. Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко, от старого облика парка останутся только входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч "квадратов" плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников. Также на территории появятся новые детские площадки, игровые зоны, фонтан.
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КрымСимферопольПарки КрымаМуниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"БлагоустройствоГородская средаНовости КрымаДетский паркРеконструкция Детского парка в Симферополе
 
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