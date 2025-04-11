https://crimea.ria.ru/20250411/v-simferopole-polnostyu-zakryvayut-detskiy-park-1145602799.html

В Симферополе полностью закрывают Детский парк

В Симферополе полностью закрывают Детский парк - РИА Новости Крым, 11.04.2025

В Симферополе полностью закрывают Детский парк

В Симферополе с 14 апреля вся территория Детского парка будет перекрыта для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы". РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T17:04

2025-04-11T17:04

2025-04-11T17:04

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парки крыма

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

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реконструкция детского парка в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе с 14 апреля вся территория Детского парка будет перекрыта для проведения реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе "Парков столицы".Закрытие парка связано с заменой коммуникаций на территории, уточнили в службе.Ремонт Детского парка выполняется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Жители Симферополя выбрали этот объект в ходе голосования еще в 2024 году. Работы планируют завершить до 1 сентября этого года. Как ранее рассказал РИА Новости Крым директор предприятия "Парки столицы" Владимир Марченко, от старого облика парка останутся только входная группа, дубы, аттракционы и зооуголок. Здесь будет уложено около 15 тысяч "квадратов" плитки, установлено более 50 скамеек и свыше 200 светильников. Также на территории появятся новые детские площадки, игровые зоны, фонтан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют канатную дорогу на Ай-ПетриВ Феодосии начали благоустраивать набережную ДесантниковВ Крыму стало больше городов с благоприятной средой - Аксенов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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