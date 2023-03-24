https://crimea.ria.ru/20230324/ssha-nanesli-aviaudary-po-iranskomu-voennomu-korpusu-v-sirii-1127742937.html

США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии

США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии - РИА Новости Крым, 24.03.2023

США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии

США нанесли авиационные удары по формированиям иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T09:27

2023-03-24T09:27

2023-03-24T09:27

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иран

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. США нанесли авиационные удары по формированиям иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. Как заявили в штаб-квартире американского Минобороны, удар стал ответом на атаку иранского беспилотника на базе коалиции недалеко от Хасаки на северо-востоке Сирии. Атака произошла в четверг, в результате погибл один американский военнослужащий, еще шестеро ранены."Разведывательное сообщество считает, что беспилотник иранского происхождения", - отмечается на сайте Пентагона. В этой связи военные США нанесли ответный удар.О результатах ответного удара не сообщается.Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне. Официально является частью вооруженных сил Ирана.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия, Китай и Иран проводят военно-морские ученияКто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - мнениеВзрывы и землетрясение - что происходит в Иране

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, сша, иран, сирия, корпус стражей исламской революции (ксир), в мире, новости, ллойд остин