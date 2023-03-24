Рейтинг@Mail.ru
США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии - РИА Новости Крым, 24.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230324/ssha-nanesli-aviaudary-po-iranskomu-voennomu-korpusu-v-sirii-1127742937.html
США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии
США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии - РИА Новости Крым, 24.03.2023
США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии
США нанесли авиационные удары по формированиям иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. РИА Новости Крым, 24.03.2023
2023-03-24T09:27
2023-03-24T09:27
пентагон
сша
иран
сирия
корпус стражей исламской революции (ксир)
в мире
новости
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127742823_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_173e9f49d080b1d9fec6892bebf4fa7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. США нанесли авиационные удары по формированиям иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона. Как заявили в штаб-квартире американского Минобороны, удар стал ответом на атаку иранского беспилотника на базе коалиции недалеко от Хасаки на северо-востоке Сирии. Атака произошла в четверг, в результате погибл один американский военнослужащий, еще шестеро ранены."Разведывательное сообщество считает, что беспилотник иранского происхождения", - отмечается на сайте Пентагона. В этой связи военные США нанесли ответный удар.О результатах ответного удара не сообщается.Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне. Официально является частью вооруженных сил Ирана.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия, Китай и Иран проводят военно-морские ученияКто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - мнениеВзрывы и землетрясение - что происходит в Иране
сша
иран
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/18/1127742823_0:0:909:681_1920x0_80_0_0_20b1a537cb7e6f05006755e612e07ff6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пентагон, сша, иран, сирия, корпус стражей исламской революции (ксир), в мире, новости, ллойд остин
США нанесли авиаудары по иранскому военному корпусу в Сирии

Пентагон: авиаудар по объектам КСИР - ответ на атаку иранского дрона

09:27 24.03.2023
 
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости Крым. США нанесли авиационные удары по формированиям иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.
Как заявили в штаб-квартире американского Минобороны, удар стал ответом на атаку иранского беспилотника на базе коалиции недалеко от Хасаки на северо-востоке Сирии. Атака произошла в четверг, в результате погибл один американский военнослужащий, еще шестеро ранены.
"Разведывательное сообщество считает, что беспилотник иранского происхождения", - отмечается на сайте Пентагона. В этой связи военные США нанесли ответный удар.
"По указанию президента Байдена я уполномочил силы Центрального командования США нанести сегодня ночью высокоточные авиаудары в восточной Сирии по объектам, используемым группами, связанными с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР)", - приводятся в заявлении слова главы Пентагона Ллойда Остина.
О результатах ответного удара не сообщается.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне. Официально является частью вооруженных сил Ирана.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия, Китай и Иран проводят военно-морские учения
Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - мнение
Взрывы и землетрясение - что происходит в Иране
 
ПентагонСШАИранСирияКорпус стражей исламской революции (КСИР)В миреНовостиЛлойд Остин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала