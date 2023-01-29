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Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - эксперт - РИА Новости Крым, 29.01.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230129/kto-stoit-za-atakoy-oboronnogo-obekta-v-irane---ekspert-1126655731.html
Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - эксперт
Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - эксперт - РИА Новости Крым, 29.01.2023
Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - эксперт
Атака на военный объект в иранском Исфахане с большой вероятностью может быть следствием противоборства политических сил внутри страны и не иметь связи с... РИА Новости Крым, 29.01.2023
2023-01-29T18:45
2023-01-29T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Атака на военный объект в иранском Исфахане с большой вероятностью может быть следствием противоборства политических сил внутри страны и не иметь связи с внешнеполитическими событиями. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.Внутренние разногласия"Традиционными исполнителем подобных атак на Иран обычно по умолчанию считают Израиль. Но в этот раз характерно, что все арабские СМИ воздержались от обвинений в адрес Израиля или, максимум, только допустили такую вероятность. Но все в один голос начали заявлять о причастности США и о какой-то третьей стране, в чем я вижу отсылку к Украине. Но во всем этом я сильно сомневаюсь", - сказал эксперт.Версию о причастности США и Украины эксперт считает конъюнктурной, при этом, по его мнению, вряд ли Штаты выбирали бы такой инструментарий. Израиль же сейчас находится в состоянии серьезных внутриполитических противоречий, в стране назрел правительственный кризис и там пока "не до Ирана".Источники арабских СМИВерсию о причастности США к взрывам на иранском оборонном предприятии выдвинули сразу несколько арабских СМИ. В том числе Al Arabiya со ссылкой на свои источники написала о причастности Штатов и "еще одной страны", которая осталась не названной. По данным издания, целью являлся склад с баллистическими ракетами. Атака якобы стали "сигналом" Тегерану в свете поставок иранских беспилотников в Россию.В свою очередь Al-Hadath со ссылкой на анонимные американские источники пишет о непричастности к происшествию Израиля.По данным Минобороны Ирана, в ночь на воскресенье одно из оборонных предприятий в Исфахане подверглось атаке беспилотников. Согласно официальной информации, один БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, два других дрона перехвачены и уничтожены. Жертв и значительных разрушений нет. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана.Агентство Tasnim сообщало о взрыве и крупном пожаре, которые произошли в ночь на воскресенье на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана. Также сообщалось об ударах и взрывах в разных частях страны - Хамадан, Гарах, Тебриз и Кередж.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политологЗемлетрясение в Иране: число пострадавших приближается к тысячеСанкции против РФ – преступление против человечности" – власти Ирана
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96
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иран, в мире, происшествия, мнения, андрей чупрыгин, сша, украина, политика
Кто стоит за атакой оборонного объекта в Иране - эксперт

Андрей Чупрыгин: атака на военный объект в Иране может быть "внутренней историей"

18:45 29.01.2023
 
© РИА НовостиСтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© РИА Новости
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Атака на военный объект в иранском Исфахане с большой вероятностью может быть следствием противоборства политических сил внутри страны и не иметь связи с внешнеполитическими событиями. Такое мнение РИА Новости Крым выразил старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Андрей Чупрыгин.

Внутренние разногласия

"Традиционными исполнителем подобных атак на Иран обычно по умолчанию считают Израиль. Но в этот раз характерно, что все арабские СМИ воздержались от обвинений в адрес Израиля или, максимум, только допустили такую вероятность. Но все в один голос начали заявлять о причастности США и о какой-то третьей стране, в чем я вижу отсылку к Украине. Но во всем этом я сильно сомневаюсь", - сказал эксперт.
Версию о причастности США и Украины эксперт считает конъюнктурной, при этом, по его мнению, вряд ли Штаты выбирали бы такой инструментарий. Израиль же сейчас находится в состоянии серьезных внутриполитических противоречий, в стране назрел правительственный кризис и там пока "не до Ирана".
"Нетаньяху (премьер-министр Израиля - ред.), конечно, всегда отличался жесточайшей риторикой в сторону Ирана, он сейчас не в той ситуации, чтобы совершать подобные действия. Поэтому мне все же кажется, что это внутренняя история. За последними похожими событиями стояли иранские курды, и сейчас это тоже может быть так. В Иране очень напряженная ситуация", - напомнил Чупрыгин.

Источники арабских СМИ

Версию о причастности США к взрывам на иранском оборонном предприятии выдвинули сразу несколько арабских СМИ. В том числе Al Arabiya со ссылкой на свои источники написала о причастности Штатов и "еще одной страны", которая осталась не названной. По данным издания, целью являлся склад с баллистическими ракетами. Атака якобы стали "сигналом" Тегерану в свете поставок иранских беспилотников в Россию.
В свою очередь Al-Hadath со ссылкой на анонимные американские источники пишет о непричастности к происшествию Израиля.
По данным Минобороны Ирана, в ночь на воскресенье одно из оборонных предприятий в Исфахане подверглось атаке беспилотников. Согласно официальной информации, один БПЛА был сбит системой противовоздушной обороны, два других дрона перехвачены и уничтожены. Жертв и значительных разрушений нет. Сейчас ведется расследование обстоятельств инцидента. Отмечается, что в Исфахане располагаются не только военные заводы, производящие ракеты и БПЛА, но и ядерные объекты Ирана.
Агентство Tasnim сообщало о взрыве и крупном пожаре, которые произошли в ночь на воскресенье на промышленном предприятии по производству моторного масла в городе Азаршахр на северо-западе Ирана.
Также сообщалось об ударах и взрывах в разных частях страны - Хамадан, Гарах, Тебриз и Кередж.
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