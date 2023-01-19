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Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог
Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог
Иран поддерживает Россию в ее борьбе за новый мир, о чем свидетельствует реальная политика. Но публично сказать об этом, в том числе признать Крым и новые... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T19:23
2023-01-19T19:23
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Иран поддерживает Россию в ее борьбе за новый мир, о чем свидетельствует реальная политика. Но публично сказать об этом, в том числе признать Крым и новые регионы РФ, Тегеран сможет лишь по результатам спецоперации, в условиях новой международной обстановки. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав РФ, "несмотря на прекрасные отношения с Москвой". Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан 19 января.Никаких других заявлений от Ирана сегодня и не может звучать публично, считает Ирхин. На это есть причины.Тегерану не нужны референдумы По словам Ирхина, "у Ирана, как и у всех бывших империй, существует проблема национального сепаратизма: на севере страны проживает значительная азербайджанская община". При этом есть свой проект по возвращению Северного Азербайджана (нынешний Азербайджан и Армения). Тогда как у соседней Турции иной взгляд на будущие границы Ирана, что в нынешних условиях для него опасно."У усилившейся Турции - исторического конкурента Персидской империи - свои претензии к этому пространству. И в настоящий момент Турция более успешна в своих экспансионистских устремлениях, реализуя концепцию тюркского, турецкого мира", – сказал Ирхин.Восток – дело тонкоеТак как допустить развалить себя Иран не может, то говорит вслух то, чего от него желают слышать, поясняет Ирхин. Но это вовсе не значит, что он так считает."У них шкала мировоззрения на Востоке другая: то, что они говорят, не означает, что они так думают. Россия чувствует поддержку Тегерана? Конечно, чувствует – вооружение. И это взаимные поставки наших самолетов Су-35. То есть на уровне реальной политики идут другие процессы. Но на уровне дипломатии, которая сейчас стала сферой публичной политики, сферой конкуренции, они могут хитрить", – объясняет политолог.Все достают старые картыЕще одна причина, по которой Иран не произносит вслух того, что есть, связана с ожиданием окончания специальной военной операции на Украине и объявления ее понятных результатов. "Вопрос на полях СВО пока не разрешен, и весь мир за этим наблюдает", – отмечает Ирхин.По его словам, в мире существует порядка 150 территориальных споров между различными государствами.Так что "вопрос признания (Крыма и новых регионов РФ - ред.) – это вопрос времени и международной обстановки, которая сложится после конфликта", – заключил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем и кем разморожен армяно-азербайджанский конфликт – политолог К кому примкнет Турция в противостоянии Востока и Запада – эксперт Возможна ли война между Ираном и Саудовской Аравией – эксперт
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Когда Тегеран признает Крым и новые регионы РФ – политолог

Политолог Ирхин: признание Крыма и новых регионов России зависит от исхода СВО

19:23 19.01.2023
 
© ATTA KENAREТегеран
Тегеран
© ATTA KENARE
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Иран поддерживает Россию в ее борьбе за новый мир, о чем свидетельствует реальная политика. Но публично сказать об этом, в том числе признать Крым и новые регионы РФ, Тегеран сможет лишь по результатам спецоперации, в условиях новой международной обстановки. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав РФ, "несмотря на прекрасные отношения с Москвой". Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан 19 января.
Никаких других заявлений от Ирана сегодня и не может звучать публично, считает Ирхин. На это есть причины.

Тегерану не нужны референдумы

По словам Ирхина, "у Ирана, как и у всех бывших империй, существует проблема национального сепаратизма: на севере страны проживает значительная азербайджанская община". При этом есть свой проект по возвращению Северного Азербайджана (нынешний Азербайджан и Армения). Тогда как у соседней Турции иной взгляд на будущие границы Ирана, что в нынешних условиях для него опасно.
"У усилившейся Турции - исторического конкурента Персидской империи - свои претензии к этому пространству. И в настоящий момент Турция более успешна в своих экспансионистских устремлениях, реализуя концепцию тюркского, турецкого мира", – сказал Ирхин.
Следовательно, к Тегерану, если он вдруг заявит о признании Крыма и новых регионов России, могут тут же возникнуть вопросы с предложением провести "референдум в местах компактного проживания иранских азербайджанцев, которые тяготеют к Турции и Азербайджану", говорит Ирхин.

Восток – дело тонкое

Так как допустить развалить себя Иран не может, то говорит вслух то, чего от него желают слышать, поясняет Ирхин. Но это вовсе не значит, что он так считает.
"У них шкала мировоззрения на Востоке другая: то, что они говорят, не означает, что они так думают. Россия чувствует поддержку Тегерана? Конечно, чувствует – вооружение. И это взаимные поставки наших самолетов Су-35. То есть на уровне реальной политики идут другие процессы. Но на уровне дипломатии, которая сейчас стала сферой публичной политики, сферой конкуренции, они могут хитрить", – объясняет политолог.
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Все достают старые карты

Еще одна причина, по которой Иран не произносит вслух того, что есть, связана с ожиданием окончания специальной военной операции на Украине и объявления ее понятных результатов. "Вопрос на полях СВО пока не разрешен, и весь мир за этим наблюдает", – отмечает Ирхин.
"Сейчас идет масштабный пересмотр границ не только у нас – все смотрят на то, как неудавшиеся для себя войны, в результате которых произошли территориальные потери, пересмотреть. Весь мир вошел в это движение. Все достают старые карты", – добавляет политолог.
По его словам, в мире существует порядка 150 территориальных споров между различными государствами.
Так что "вопрос признания (Крыма и новых регионов РФ - ред.) – это вопрос времени и международной обстановки, которая сложится после конфликта", – заключил политолог.
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