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Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T16:17
2023-01-19T16:17
2023-01-19T16:17
иран
крым
политика
в мире
хосейн амир абдоллахиан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в комментарии агентству TRT World.По словам дипломата, Иран настаивает на своем "последовательном принципе во внешней политике"."Когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", – заявил Абдоллахиан.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы сравнили Крым при Украине и РоссииВторое воссоединение Руси: в Крыму отметили годовщину Переяславской рады"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму
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иран, крым, политика, в мире, хосейн амир абдоллахиан, россия, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России
МИД Ирана: Тегеран не признает вхождение Крыма и новых регионов в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в комментарии агентству TRT World.
"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы мы не признали отделение Крыма…, Луганской и Донецкой областей от Украины…", - отметил он.
По словам дипломата, Иран настаивает на своем "последовательном принципе во внешней политике".
"Когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", – заявил Абдоллахиан.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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