https://crimea.ria.ru/20230119/iran-ne-priznaet-vkhozhdenie-kryma-i-novykh-regionov-v-sostav-rossii-1126480431.html

Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России

Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Иран не признает вхождение Крыма и новых регионов в состав России

Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T16:17

2023-01-19T16:17

2023-01-19T16:17

иран

крым

политика

в мире

хосейн амир абдоллахиан

россия

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111782/80/1117828002_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_a2fdbb0801bb3c6c28f7df2e474b052d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Тегеран не признает вхождение Крыма и четырех новых регионов в состав России, несмотря на хорошие отношения с Москвой. Об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в комментарии агентству TRT World.По словам дипломата, Иран настаивает на своем "последовательном принципе во внешней политике"."Когда мы говорим, что конфликт на Украине – это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип, на который полагаемся", – заявил Абдоллахиан.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы сравнили Крым при Украине и РоссииВторое воссоединение Руси: в Крыму отметили годовщину Переяславской рады"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

иран

крым

россия

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иран, крым, политика, в мире, хосейн амир абдоллахиан, россия, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область