https://crimea.ria.ru/20230118/vtoroe-vossoedinenie-rusi-v-krymu-otmetili-godovschinu-pereyaslavskoy-rady-1126453470.html
Второе воссоединение Руси: в Крыму отметили годовщину Переяславской рады
Второе воссоединение Руси: в Крыму отметили годовщину Переяславской рады - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Второе воссоединение Руси: в Крыму отметили годовщину Переяславской рады
Праздничный митинг в честь 369-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T13:51
2023-01-18T13:51
2023-01-18T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Праздничный митинг в честь 369-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Мероприятие состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе руководители и депутаты крымского парламента, сенаторы России, представители Луганской Народной Республики, Харьковской и Запорожской областей, лидеры общественных организаций Крыма, крымчане.Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в приветственной речи отметил, что проводимая на Украине специальная военная операция актуализировала события, которые произошли более 300 лет назад, когда воссоединились "органические части одного государственного тела и одного народа".При этом попытки нынешнего киевского руководства сделать Украину частью Европы "глупы, совершенно авантюрны и уже привели страну на край катастрофы", убежден Константинов. Поэтому "естественное воссоединение русских земель неизбежно произойдет".Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, проводя исторические параллели между событиями XVII века и современностью, выразил убеждение, что сегодня происходит "второе воссоединение Руси"."Переяславская рада – выдающееся событие в истории нашего Отечества, которое восстановило историческую справедливость. Это было первое воссоединение Руси, сейчас происходит второе воссоединение. Сейчас мы фактически воссоединяем не русские земли, а русских людей, даже тех, кто пока этого не понимает. Тогда мы вышли победителями, хотя все было непросто, и мы сегодня будем победителями", – заявил политик.Переяславская рада – собрание старшин запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского (Гетманщины) с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу. По данным русского посольства, присягу дали более 127 тысяч казаков, мещан и вольных войсковых селян (кроме женщин и холопов, которые к присяге не приводились).Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего Киева. Это событие стало очередным этапом собирания земли русской.
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крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, владимир константинов, общество, новости крыма, симферополь, сергей цеков
Второе воссоединение Руси: в Крыму отметили годовщину Переяславской рады
В Крыму прошли праздничные мероприятия в честь 369-й годовщины Переяславской рады
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Праздничный митинг в честь 369-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией, прошел в Симферополе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Мероприятие состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе руководители и депутаты крымского парламента, сенаторы России, представители Луганской Народной Республики, Харьковской и Запорожской областей, лидеры общественных организаций Крыма, крымчане.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в приветственной речи отметил, что проводимая на Украине специальная военная операция актуализировала события, которые произошли более 300 лет назад, когда воссоединились "органические части одного государственного тела и одного народа".
"История сделала свой цикл, и мы сегодня опять наблюдаем воссоединение российских земель – присоединение Запорожской, Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Абсолютно убежден, что этот список продолжится. Это естественный процесс. Кто-то хочет его остановить, оттянуть, но историю невозможно обмануть. Это произойдет, потому что это наиболее естественное состояние для этих территорий: ментально, экономически и так далее" – сказал он.
При этом попытки нынешнего киевского руководства сделать Украину частью Европы "глупы, совершенно авантюрны и уже привели страну на край катастрофы", убежден Константинов. Поэтому "естественное воссоединение русских земель неизбежно произойдет".
Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, проводя исторические параллели между событиями XVII века и современностью, выразил убеждение, что сегодня происходит "второе воссоединение Руси".
"Переяславская рада – выдающееся событие в истории нашего Отечества, которое восстановило историческую справедливость. Это было первое воссоединение Руси, сейчас происходит второе воссоединение. Сейчас мы фактически воссоединяем не русские земли, а русских людей, даже тех, кто пока этого не понимает. Тогда мы вышли победителями, хотя все было непросто, и мы сегодня будем победителями", – заявил политик.
Переяславская рада – собрание старшин запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким, состоявшееся 18 января 1654 года в Переяславе, на котором было принародно принято решение об объединении территории Войска Запорожского (Гетманщины) с Русским царством, закрепленное присягой на верность царю Алексею Михайловичу. По данным русского посольства, присягу дали более 127 тысяч казаков, мещан и вольных войсковых селян (кроме женщин и холопов, которые к присяге не приводились).
Для России Переяславское соглашение привело к приобретению части земель Западной Руси, в том числе древнего Киева. Это событие стало очередным этапом собирания земли русской.