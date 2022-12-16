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Французы сравнили Крым при Украине и России
Французы сравнили Крым при Украине и России - РИА Новости Крым, 16.12.2022
Французы сравнили Крым при Украине и России
Члены французской делегации во время визита в Крым отметили его динамичное развитие, возведение крупных инфраструктурных, спортивных и культурных объектов, что... РИА Новости Крым, 16.12.2022
2022-12-16T17:24
2022-12-16T17:24
2022-12-16T17:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Члены французской делегации во время визита в Крым отметили его динамичное развитие, возведение крупных инфраструктурных, спортивных и культурных объектов, что разительно отличается от периода украинской бытности полуострова. Об этом сообщил председатель "Российского общества Красного креста", вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист в пресс-центре РИА Новости Крым."Когда я первый раз был в Крыму 12 лет назад, то обстановка была совсем другая. И ничего особо хорошего и замечательного я не запомнил. Это было коротко и странно, я просто не чувствовал себя у себя, - рассказал он. - А сейчас я увидел, в первую очередь мост, и это все меняет! Приехать на полуостров становится удобно, легко. И потом "Таврида" – это внутреннее чудо Крыма, потому что ехать стало гораздо легче. Очень впечатлило! Это подчеркивает все, что сделано в области инфраструктуры. Это капиталовложения надолго, а не одномоментно. Солидно, красиво и успешно".И добавил, что после этого визита возникло желание приехать в Крым не по работе, а на отдых, чтобы больше времени посвятить изучению полуострова, его истории и достопримечательностей.Другой член делегации Михаил Виноградов рассказал, что не просто увидел Крымский мост, но и лично проехал за рулем по нему."Наш шофер символично посадил меня за руль, чтобы я сам проехал по мосту с материковой части в Крым. И вот я еду и чувствую, будто перемещаюсь от матери к ребенку. Удивительное чувство", - добавил он.Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой". Они уже побывали в Феодосии и Симферополе, приняли участие в заседании круглого стола и презентации книги "Василий Виноградов. Моя древняя Феодосия" — о первом историке-краеведе Феодосии и связи русских эмигрантов с исторической Родиной.Читайте также на РИА Новости Крым:"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в КрымуГраф Сергей Капнист: во Франции иначе стали относиться к КрымуСоединяет народы и культуры: чем поразил делегатов из ЕС Крымский мост
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новости крыма, крым, политика, в мире, франция, общество, мнения
Французы сравнили Крым при Украине и России
"Это поразительно": Французы сравнили Крым при Украине и России
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Члены французской делегации во время визита в Крым отметили его динамичное развитие, возведение крупных инфраструктурных, спортивных и культурных объектов, что разительно отличается от периода украинской бытности полуострова. Об этом сообщил председатель "Российского общества Красного креста", вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Когда я первый раз был в Крыму 12 лет назад, то обстановка была совсем другая. И ничего особо хорошего и замечательного я не запомнил. Это было коротко и странно, я просто не чувствовал себя у себя, - рассказал он. - А сейчас я увидел, в первую очередь мост
, и это все меняет! Приехать на полуостров становится удобно, легко. И потом "Таврида"
– это внутреннее чудо Крыма, потому что ехать стало гораздо легче. Очень впечатлило! Это подчеркивает все, что сделано в области инфраструктуры. Это капиталовложения надолго, а не одномоментно. Солидно, красиво и успешно".
И добавил, что после этого визита возникло желание приехать в Крым не по работе, а на отдых, чтобы больше времени посвятить изучению полуострова, его истории и достопримечательностей.
Другой член делегации Михаил Виноградов рассказал, что не просто увидел Крымский мост, но и лично проехал за рулем по нему.
"Наш шофер символично посадил меня за руль, чтобы я сам проехал по мосту с материковой части в Крым. И вот я еду и чувствую, будто перемещаюсь от матери к ребенку. Удивительное чувство", - добавил он.
Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой". Они уже побывали в Феодосии и Симферополе, приняли участие в заседании круглого стола и презентации книги "Василий Виноградов. Моя древняя Феодосия" — о первом историке-краеведе Феодосии и связи русских эмигрантов с исторической Родиной.
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