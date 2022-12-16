https://crimea.ria.ru/20221216/frantsuzy-sravnili-krym-pri-ukraine-i-rossii-1125944155.html

Французы сравнили Крым при Украине и России

Французы сравнили Крым при Украине и России - РИА Новости Крым, 16.12.2022

Французы сравнили Крым при Украине и России

Члены французской делегации во время визита в Крым отметили его динамичное развитие, возведение крупных инфраструктурных, спортивных и культурных объектов, что... РИА Новости Крым, 16.12.2022

2022-12-16T17:24

2022-12-16T17:24

2022-12-16T17:24

новости крыма

крым

политика

в мире

франция

общество

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1b/1125116648_0:38:1620:949_1920x0_80_0_0_852be44f42127fa93a713038b4ea0d16.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Члены французской делегации во время визита в Крым отметили его динамичное развитие, возведение крупных инфраструктурных, спортивных и культурных объектов, что разительно отличается от периода украинской бытности полуострова. Об этом сообщил председатель "Российского общества Красного креста", вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей Капнист в пресс-центре РИА Новости Крым."Когда я первый раз был в Крыму 12 лет назад, то обстановка была совсем другая. И ничего особо хорошего и замечательного я не запомнил. Это было коротко и странно, я просто не чувствовал себя у себя, - рассказал он. - А сейчас я увидел, в первую очередь мост, и это все меняет! Приехать на полуостров становится удобно, легко. И потом "Таврида" – это внутреннее чудо Крыма, потому что ехать стало гораздо легче. Очень впечатлило! Это подчеркивает все, что сделано в области инфраструктуры. Это капиталовложения надолго, а не одномоментно. Солидно, красиво и успешно".И добавил, что после этого визита возникло желание приехать в Крым не по работе, а на отдых, чтобы больше времени посвятить изучению полуострова, его истории и достопримечательностей.Другой член делегации Михаил Виноградов рассказал, что не просто увидел Крымский мост, но и лично проехал за рулем по нему."Наш шофер символично посадил меня за руль, чтобы я сам проехал по мосту с материковой части в Крым. И вот я еду и чувствую, будто перемещаюсь от матери к ребенку. Удивительное чувство", - добавил он.Делегация соотечественников из Франции находится в эти дни в Крыму. В ее составе - граф Сергей Капнист и потомок первого историка-краеведа Феодосии дворянин Михаил Виноградов. Приезд организован по программе "Я и Россия связаны судьбой". Они уже побывали в Феодосии и Симферополе, приняли участие в заседании круглого стола и презентации книги "Василий Виноградов. Моя древняя Феодосия" — о первом историке-краеведе Феодосии и связи русских эмигрантов с исторической Родиной.Читайте также на РИА Новости Крым:"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в КрымуГраф Сергей Капнист: во Франции иначе стали относиться к КрымуСоединяет народы и культуры: чем поразил делегатов из ЕС Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20221215/mir-chistoy-lzhi-graf-kapnist-ob-ukraine-i-evropeyskoy-propagande-1125913948.html

крым

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, политика, в мире, франция, общество, мнения