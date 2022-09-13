https://crimea.ria.ru/20220913/zachem-i-kem-razmorozhen-armyano-azerbaydzhanskiy-konflikt--politolog-1124492951.html

Зачем и кем разморожен армяно-азербайджанский конфликт – политолог

Зачем и кем разморожен армяно-азербайджанский конфликт – политолог - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Зачем и кем разморожен армяно-азербайджанский конфликт – политолог

Армяно-азербайджанский конфликт в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разморожен Анкарой, чтобы получить от России более выгодные... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T19:48

2022-09-13T19:48

2022-09-13T19:48

турция

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СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Армяно-азербайджанский конфликт в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) разморожен Анкарой, чтобы получить от России более выгодные условия для налаживания экономики и интеграции в восточноазиатско-российский экономический блок. Такое мнение выразил доктор политических наук, завкафедрой политических наук СевГУ Александр Ирхин в комментарии РИА Новости Крым.В ночь на 13 сентября ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась, стороны обвинили друг друга в обстрелах. Позже кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН. "У меня стопроцентная уверенность, что самостоятельности у Азербайджана на постсоветском пространстве, тем более в таких конфликтных точках, нет. Он является инструментом внешней политики Турции. Это полностью контролируемая администрацией Эрдогана ситуация", – сказал Ирхин.По его словам, кризис в этом регионе имеет историческую, политическую, культурную и конфессиональную глубину, существует довольно долго и его легко разогреть. Резкая разморозка конфликта и такой же быстрый откат не зря произошли накануне серьезных встреч, в частности, саммита ШОС, убежден политолог.В кулуарах ШОС будут обсуждаться разные проблемы, в частности, цены на газ. В условиях энергетического кризиса и перехода на зеленую экономику они рискуют быть запредельными, турки хотят заранее условиться о получении существенной скидки, полагает Ирхин. Хочет турецкая сторона и преференций по ввозу товаров на рынок в условиях разрастающегося продовольственного кризиса.Несмотря на многополярность Анкары и то, что интересы Турции во многом противоречат интересам России, развивать сотрудничество с ней РФ выгодно во многих сферах.Кроме того, это выгодно потому, что в условиях формирования новой мировой экономической модели сама Турция сегодня заинтересована в интеграции в восточноазиатско-российский экономический блок. "И Эрдоган будет стремиться к диалогу с нами", – говорит Ирхин. При этом в оппозиционных Эрдогану партиях, готовящихся к выборам президента в 2023 году, нет ни одной, которая предлагала бы модель таких же отношений с Россией, какую предлагает он."Там резкие антироссийские высказывания, абсолютно прозападная риторика, это абсолютно другая система координат, которая не предполагает сотрудничества с нами. Поэтому в том, что в Турции сегодня умеренные исламисты во главе с Эрдоганом у власти, нам, можно сказать, сильно повезло", – заключил эксперт.Ранее премьер-министр Армении Никола Пашинян сообщил о гибели почти полсотни человек после начала конфликта с Азербайджаном. Глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу заявил, что в ситуации обострения отношений между Арменей и Азербайджаном последний "никогда не один" – Турция рядом.

https://crimea.ria.ru/20220913/armeniya-poteryala-49-chelovek-posle-obostreniya-konflikta-s-azerbaydzhanom-1124488419.html

https://crimea.ria.ru/20220913/armeniya-obratilas-k-rf-iz-za-obostreniya-na-granitse-s-azerbaydzhanom--smi-1124486004.html

https://crimea.ria.ru/20220518/azerbaydzhan-khochet-podpisat-mirnoe-soglashenie-s-armeniey-1123269517.html

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

турция, армения, азербайджан, в мире, мнения, политика, авторы