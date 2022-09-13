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Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном – СМИ
Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном – СМИ - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном – СМИ
На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Об этом со ссылкой на общественное телевидение... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T09:14
2022-09-13T09:14
2022-09-13T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Об этом со ссылкой на общественное телевидение страны сообщает РИА Новости.В Ереване заявили, что азербайджанские военные ночью обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. По данным минобороны страны, с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение, в результате которого есть потери и в рядах армии Азербайджана. Позже на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и ООН.В свою очередь Sputnik Армения сообщил, что после обстрелов на армяно-азербайджанской границе в больницу Мартуни доставлены десять человек."Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи. Четырех из них перевезли в Ереван, им нужна была профильная помощь. Состояние остальных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает", - сообщает агентство.Премьер Армении Никол Пашинян уже обсудил по телефону ситуацию на границе с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, армения, азербайджан
Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном – СМИ
Кабмин Армении обратился к России из-за обострения на границе с Азербайджаном - СМИ
09:14 13.09.2022 (обновлено: 09:35 13.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Об этом со ссылкой на общественное телевидение страны сообщает РИА Новости.
В Ереване заявили, что азербайджанские военные ночью обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. По данным минобороны страны, с армянской стороны есть убитые и раненые. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение, в результате которого есть потери и в рядах армии Азербайджана. Позже на заседании совбеза Армении было принято решение официально обратиться к РФ в целях реализации положений договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и ООН.
"Из кабмина сообщили, что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ", - говорится в сообщении телеканала.
В свою очередь Sputnik Армения сообщил, что после обстрелов на армяно-азербайджанской границе в больницу Мартуни доставлены десять человек.
"Десять раненых было доставлено в медицинский центр города Мартуни Гегаркуникской области с полуночи. Четырех из них перевезли в Ереван, им нужна была профильная помощь. Состояние остальных удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает", - сообщает агентство.
Премьер Армении Никол Пашинян уже обсудил по телефону ситуацию на границе с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.