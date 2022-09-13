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Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном
Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном
Армянская сторона потеряла 49 человек в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Николы... РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T11:38
2022-09-13T11:38
армения
азербайджан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Армянская сторона потеряла 49 человек в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна сообщает РИА Новости.Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на вторник. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли с применением артиллерии и беспилотников приграничные районы - Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку же сказали, что обстрел начали армянские военные. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
https://crimea.ria.ru/20220913/armeniya-obratilas-k-rf-iz-za-obostreniya-na-granitse-s-azerbaydzhanom--smi-1124486004.html
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армения, азербайджан, политика
Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном

Пашинян сообщили о 49 погибших после обострения конфликта с Азербайджаном

11:38 13.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАкция сторонников премьер-министра Армении Н. Пашиняна в Ереване
Акция сторонников премьер-министра Армении Н. Пашиняна в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Армянская сторона потеряла 49 человек в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна сообщает РИА Новости.
"Наши потери составили 49 человек убитыми", - сказал Пашинян и добавил, что эта цифра не окончательная.
Армянские военнослужащие на границе в Азербайджаном
09:14
Армения обратилась к РФ из-за обострения на границе с Азербайджаном – СМИ
Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на вторник. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли с применением артиллерии и беспилотников приграничные районы - Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку же сказали, что обстрел начали армянские военные. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.
АрменияАзербайджанПолитика
 
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