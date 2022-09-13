https://crimea.ria.ru/20220913/armeniya-poteryala-49-chelovek-posle-obostreniya-konflikta-s-azerbaydzhanom-1124488419.html

Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном

Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Армения потеряла 49 человек после обострения конфликта с Азербайджаном

Армянская сторона потеряла 49 человек в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Николы... РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T11:38

2022-09-13T11:38

2022-09-13T11:38

армения

азербайджан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Армянская сторона потеряла 49 человек в результате обстрелов на границе с Азербайджаном. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна сообщает РИА Новости.Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на вторник. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли с применением артиллерии и беспилотников приграничные районы - Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку же сказали, что обстрел начали армянские военные. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.На фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.

https://crimea.ria.ru/20220913/armeniya-obratilas-k-rf-iz-za-obostreniya-na-granitse-s-azerbaydzhanom--smi-1124486004.html

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армения, азербайджан, политика