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Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин - РИА Новости Крым, 11.12.2024
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Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин
Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин - РИА Новости Крым, 11.12.2024
Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин
Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по... РИА Новости Крым, 11.12.2024
2024-12-11T19:48
2024-12-11T19:48
владимир путин (политик)
искусственный интеллект
общество
наука и технологии
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве.Также российский лидер отметил, что технологии искусственного интеллекта открывают для России новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники.Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемыПутин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллектаАрмию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
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владимир путин (политик), искусственный интеллект, общество, наука и технологии, россия, новости
Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин

Путин: Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ

19:48 11.12.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту
Президент Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве.
"Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал президент во время выступления.
Также российский лидер отметил, что технологии искусственного интеллекта открывают для России новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники.
"Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, воздухе и в водной среде", - сказал он.
Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
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Владимир Путин (политик)Искусственный интеллектОбществоНаука и технологииРоссияНовости
 
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