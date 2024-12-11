https://crimea.ria.ru/20241211/rossiya-dolzhna-stat-mirovym-liderom-po-primeneniyu-ii--putin-1142560063.html

Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин

Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин - РИА Новости Крым, 11.12.2024

Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин

Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по... РИА Новости Крым, 11.12.2024

2024-12-11T19:48

2024-12-11T19:48

2024-12-11T19:48

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

общество

наука и технологии

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве.Также российский лидер отметил, что технологии искусственного интеллекта открывают для России новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники.Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искусственный интеллект поможет России решить демографические проблемыПутин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллектаАрмию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом

https://crimea.ria.ru/20241211/putin-iskusstvennyy-intellekt-pomozhet-obrabotat-voprosy-na-pryamoy-linii-1142559962.html

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), искусственный интеллект, общество, наука и технологии, россия, новости