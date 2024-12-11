Россия должна стать мировым лидером по применению ИИ – Путин
Путин: Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в конференции по искусственному интеллекту
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Россия должна стать мировым лидером по масштабу применения ИИ во всех сферах жизни, заявил президент РФ Владимир Путин на Международной конференции по искусственному интеллекту в Москве.
"Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал президент во время выступления.
Также российский лидер отметил, что технологии искусственного интеллекта открывают для России новые возможности для создания различных беспилотных систем и в сфере робототехники.
"Искусственный интеллект теперь понимает, анализирует даже трудночитаемые изображения и видеозаписи, несмотря на погодные условия и другие помехи, что открывает качественно иные возможности для робототехники, для создания беспилотных средств на земле, воздухе и в водной среде", - сказал он.
Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
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