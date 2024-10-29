https://crimea.ria.ru/20241029/putin-poruchil-lechit-rossiyan-pri-pomoschi-iskusstvennogo-intellekta-1141452152.html

Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта

Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта

Россия имеет большие наработки в сфере применения искусственного интеллекта в медицине и практики ее применения необходимо распространять на все регионы. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T16:42

2024-10-29T16:42

2024-10-29T16:42

новости

владимир путин (политик)

россия

здравоохранение в россии

искусственный интеллект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111083/08/1110830801_1:0:765:430_1920x0_80_0_0_37ddbcfccd91b55ff2f0ca9b1c96eeea.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Россия имеет большие наработки в сфере применения искусственного интеллекта в медицине и практики ее применения необходимо распространять на все регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках национального конгресса с международным участием "национальное здравоохранение".О пример, с апробацией в Москве перспективной цифровой платформы, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов и подчеркнул необходимость распространения таких технологи на регионы."Такую интегральную цифровую платформу нужно внедрять, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни. И конечно, нужно это делать в масштабе всей страны. В перспективе на таком принципе, основанном на анализе при помощи ИИ состояния здоровья человека и всех доступных исследований, должна быть выстроена вся национальная система управления и охраны здоровья граждан", - сказал Путин.При этом российский лидер убежден, что современные технологии не могут заменить докторов."И все-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект, конечно, очень помогает. Но только помогает. А главное, конечно, за доктором, за врачом", - уверен Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимкиПутин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружиемВакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, здравоохранение в россии, искусственный интеллект