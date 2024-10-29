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Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта
Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта
Россия имеет большие наработки в сфере применения искусственного интеллекта в медицине и практики ее применения необходимо распространять на все регионы. Об... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:42
2024-10-29T16:42
новости
владимир путин (политик)
россия
здравоохранение в россии
искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Россия имеет большие наработки в сфере применения искусственного интеллекта в медицине и практики ее применения необходимо распространять на все регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках национального конгресса с международным участием "национальное здравоохранение".О пример, с апробацией в Москве перспективной цифровой платформы, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов и подчеркнул необходимость распространения таких технологи на регионы."Такую интегральную цифровую платформу нужно внедрять, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни. И конечно, нужно это делать в масштабе всей страны. В перспективе на таком принципе, основанном на анализе при помощи ИИ состояния здоровья человека и всех доступных исследований, должна быть выстроена вся национальная система управления и охраны здоровья граждан", - сказал Путин.При этом российский лидер убежден, что современные технологии не могут заменить докторов."И все-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект, конечно, очень помогает. Но только помогает. А главное, конечно, за доктором, за врачом", - уверен Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимкиПутин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружиемВакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
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новости, владимир путин (политик), россия, здравоохранение в россии, искусственный интеллект
Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта
Путин: практика применения новых технологий в медицине должна работать по всей России
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. Россия имеет большие наработки в сфере применения искусственного интеллекта в медицине и практики ее применения необходимо распространять на все регионы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках национального конгресса с международным участием "национальное здравоохранение".
"В профильном нацпроекте много конкретных ориентиров по внедрению инновационных методов лечения, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта. У нас не мало наработок в этой области", - заявил президент.
О пример, с апробацией в Москве перспективной цифровой платформы, где с помощью искусственного интеллекта обрабатываются большие массивы данных о проведенных исследованиях, что помогает врачам в постановке диагнозов и подчеркнул необходимость распространения таких технологи на регионы.
"Такую интегральную цифровую платформу нужно внедрять, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни. И конечно, нужно это делать в масштабе всей страны. В перспективе на таком принципе, основанном на анализе при помощи ИИ состояния здоровья человека и всех доступных исследований, должна быть выстроена вся национальная система управления и охраны здоровья граждан", - сказал Путин.
При этом российский лидер убежден, что современные технологии не могут заменить докторов.
"И все-таки очевидным является тот факт, что искусственный интеллект, конечно, очень помогает. Но только помогает. А главное, конечно, за доктором, за врачом", - уверен Путин.
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