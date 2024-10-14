https://crimea.ria.ru/20241014/v-sevastopole-neyroset-budet-zapisyvat-k-vracham-i-obrabatyvat-snimki-1141070621.html

В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки

В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки - РИА Новости Крым, 14.10.2024

В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки

В Севастополе нейросеть стали использовать для анализа снимков и постановки диагнозов, а к концу октября искусственный интеллект (ИИ) будет записывать на прием... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T19:10

2024-10-14T19:10

2024-10-14T19:10

севастополь

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

искусственный интеллект

медицина

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140656816_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b44c6f273af9a87e495323d77146cd40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе нейросеть стали использовать для анализа снимков и постановки диагнозов, а к концу октября искусственный интеллект (ИИ) будет записывать на прием к врачам на десятках линий. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила исполняющий обязанности директора департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.По ее словам, в Едином контакт-центре (номер 122) уже запущен робот с использованием элементов искусственного интеллекта, который пока только напоминает о записи к врачу и сообщает о ее отмене.Кроме того, уже прошел тестирование и запущен в работу ИИ, который работает с данными Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ), добавила она.Как уточнил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, благодаря анализу медицинских снимков с помощью нейросети точность постановки диагнозов увеличилась почти на 37%."По национальному проекту нам нужно три направления, где работает искусственный интеллект. И как раз на ЦАМИ два таких направления есть: при онкологии легких и при инсульте головного мозга. Доступ к ЦАМИ в доступе у любого врача в любом учреждении. Можно зайти и посмотреть", – добавил он.Ранее сообщалось, что в Севастополе студенты СевГУ научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, искусственный интеллект, медицина, крым