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В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки - РИА Новости Крым, 14.10.2024
В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки
В Севастополе нейросеть стали использовать для анализа снимков и постановки диагнозов, а к концу октября искусственный интеллект (ИИ) будет записывать на прием... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T19:10
2024-10-14T19:10
севастополь
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медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе нейросеть стали использовать для анализа снимков и постановки диагнозов, а к концу октября искусственный интеллект (ИИ) будет записывать на прием к врачам на десятках линий. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила исполняющий обязанности директора департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.По ее словам, в Едином контакт-центре (номер 122) уже запущен робот с использованием элементов искусственного интеллекта, который пока только напоминает о записи к врачу и сообщает о ее отмене.Кроме того, уже прошел тестирование и запущен в работу ИИ, который работает с данными Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ), добавила она.Как уточнил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, благодаря анализу медицинских снимков с помощью нейросети точность постановки диагнозов увеличилась почти на 37%."По национальному проекту нам нужно три направления, где работает искусственный интеллект. И как раз на ЦАМИ два таких направления есть: при онкологии легких и при инсульте головного мозга. Доступ к ЦАМИ в доступе у любого врача в любом учреждении. Можно зайти и посмотреть", – добавил он.Ранее сообщалось, что в Севастополе студенты СевГУ научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом На орбиту запущен первый в мире спутник с искусственным интеллектом
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, искусственный интеллект, медицина, крым
В Севастополе нейросеть будет записывать к врачам и обрабатывать снимки

В Севастополе здравоохранение внедряет искусственный интеллект на ряде направлений

19:10 14.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач-отоларинголог
Врач-отоларинголог - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе нейросеть стали использовать для анализа снимков и постановки диагнозов, а к концу октября искусственный интеллект (ИИ) будет записывать на прием к врачам на десятках линий. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщила исполняющий обязанности директора департамента цифрового развития Татьяна Черноусова.
По ее словам, в Едином контакт-центре (номер 122) уже запущен робот с использованием элементов искусственного интеллекта, который пока только напоминает о записи к врачу и сообщает о ее отмене.
"Но буквально в конце месяца мы готовы вывести от 20 до 30 линий для записи на прием к врачу с использованием робота в чистом виде", – сказала Черноусова.
Кроме того, уже прошел тестирование и запущен в работу ИИ, который работает с данными Центрального архива медицинских изображений (ЦАМИ), добавила она.
Как уточнил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, благодаря анализу медицинских снимков с помощью нейросети точность постановки диагнозов увеличилась почти на 37%.
"По национальному проекту нам нужно три направления, где работает искусственный интеллект. И как раз на ЦАМИ два таких направления есть: при онкологии легких и при инсульте головного мозга. Доступ к ЦАМИ в доступе у любого врача в любом учреждении. Можно зайти и посмотреть", – добавил он.
Ранее сообщалось, что в Севастополе студенты СевГУ научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости КрымаИскусственный интеллектМедицинаКрым
 
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