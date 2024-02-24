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Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 24.02.2024
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Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 24.02.2024
Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом
Армия России получит на вооружение беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта – их поставка войскам в зоне СВО уже спланирована... РИА Новости Крым, 24.02.2024
2024-02-24T10:08
2024-02-24T10:08
новости сво
сергей шойгу
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
оружие
искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит на вооружение беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта – их поставка войскам в зоне СВО уже спланирована. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспектирования российской группировки войск "Центр". Его слова приводит Минобороны.В свою очередь командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что в соответствии с его указанием в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения БПЛА, "на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники".При этом сегодня существенно возросла эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, подчеркнул Мордвичев.По его словам, только за последние две недели февраля ударные беспилотники уничтожили на Авдеевском направлении свыше 700 различных целей противника, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства и живую силу противника. В частности, при освобождении Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", отметил Мордвичев.По итогам доклада, Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, прежде всего в тактическом звене.Несколькими днями ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении АвдеевкиАрмия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУПоддерживаю с первых дней: в Евпатории автомеханик чинит коптеры для СВО
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news.crimea@rian.ru
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новости сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, оружие, искусственный интеллект
Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом

Шойгу анонсировал поставки в зону СВО беспилотников с искусственным интеллектом

10:08 24.02.2024
 
© Министерство обороны РФАрмия России
Армия России
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит на вооружение беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта – их поставка войскам в зоне СВО уже спланирована. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспектирования российской группировки войск "Центр". Его слова приводит Минобороны.
"Мы подошли к этому. Это становится довольно серьезным оружием", – сказал министр, отметив, что поставки новейших БПЛА в российские войска повысят эффективность их применения.
В свою очередь командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что в соответствии с его указанием в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения БПЛА, "на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники".
При этом сегодня существенно возросла эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, подчеркнул Мордвичев.
По его словам, только за последние две недели февраля ударные беспилотники уничтожили на Авдеевском направлении свыше 700 различных целей противника, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства и живую силу противника. В частности, при освобождении Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", отметил Мордвичев.
По итогам доклада, Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, прежде всего в тактическом звене.
Несколькими днями ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей.
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Новости СВОСергей ШойгуМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Вооруженные силы РоссииОружиеИскусственный интеллект
 
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