https://crimea.ria.ru/20240224/armiyu-rossii-vooruzhayut-bespilotnikami-s-iskusstvennym-intellektom-1135183675.html

Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом

Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Армию России вооружают беспилотниками с искусственным интеллектом

Армия России получит на вооружение беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта – их поставка войскам в зоне СВО уже спланирована... РИА Новости Крым, 24.02.2024

2024-02-24T10:08

2024-02-24T10:08

2024-02-24T10:08

новости сво

сергей шойгу

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

оружие

искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Армия России получит на вооружение беспилотники, управляемые с помощью технологий искусственного интеллекта – их поставка войскам в зоне СВО уже спланирована. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе инспектирования российской группировки войск "Центр". Его слова приводит Минобороны.В свою очередь командующий группировкой "Центр", генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру, что в соответствии с его указанием в соединениях и частях созданы штатные подразделения применения БПЛА, "на вооружении которых стоят как разведывательные, так и ударные беспилотники".При этом сегодня существенно возросла эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, подчеркнул Мордвичев.По его словам, только за последние две недели февраля ударные беспилотники уничтожили на Авдеевском направлении свыше 700 различных целей противника, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства и живую силу противника. В частности, при освобождении Авдеевки очень хорошо зарекомендовал себя комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-30", отметил Мордвичев.По итогам доклада, Шойгу поставил задачу дополнительно усилить группировку "Центр" средствами радиоэлектронной борьбы, прежде всего в тактическом звене.Несколькими днями ранее глава правительства России Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей. Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбросила ВСУ на 10 километров при освобождении АвдеевкиАрмия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУПоддерживаю с первых дней: в Евпатории автомеханик чинит коптеры для СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, сергей шойгу, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, оружие, искусственный интеллект