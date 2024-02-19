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Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО
Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T17:35
2024-02-19T17:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей.Премьер-министр отметил, что в этом году планируется нарастить поставки в войска практически всех материально-технических ресурсов. Параллельно продолжится совершенствование применяемых в зоне СВО образцов. Существуют уже десятки таких проектов, новинки начали поступать в войска.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения Конструкторского бюро машиностроения поставил задачу доработать системы противоракетных зенитных ракетных комплексов, а также ракет "Искандер" и "Кинжал".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги – ПутинРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
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михаил мишустин, новости, новости сво, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), правительство россии
Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО

Мишустин поручил активизировать модернизацию применяемых в СВО боевых систем

17:35 19.02.2024 (обновлено: 17:38 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей.

"Прошу максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

Премьер-министр отметил, что в этом году планируется нарастить поставки в войска практически всех материально-технических ресурсов. Параллельно продолжится совершенствование применяемых в зоне СВО образцов. Существуют уже десятки таких проектов, новинки начали поступать в войска.
"Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", – подчеркнул Мишустин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения Конструкторского бюро машиностроения поставил задачу доработать системы противоракетных зенитных ракетных комплексов, а также ракет "Искандер" и "Кинжал".
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Михаил МишустинНовостиНовости СВОРоссияВооруженные силы РоссииАрмия и флотВоздушно-космический силы (ВКС)Правительство России
 
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