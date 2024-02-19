Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО
Мишустин поручил активизировать модернизацию применяемых в СВО боевых систем
17:35 19.02.2024 (обновлено: 17:38 19.02.2024)
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей.
"Прошу максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, в том числе за счет расширения их функциональных возможностей", – сказал Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.
Премьер-министр отметил, что в этом году планируется нарастить поставки в войска практически всех материально-технических ресурсов. Параллельно продолжится совершенствование применяемых в зоне СВО образцов. Существуют уже десятки таких проектов, новинки начали поступать в войска.
"Эта крайне необходимая работа позволяет нашему оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на поле боя, а, как следствие, сохранить многие жизни как самих военных, так и гражданских, которых они защищают", – подчеркнул Мишустин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения Конструкторского бюро машиностроения поставил задачу доработать системы противоракетных зенитных ракетных комплексов, а также ракет "Искандер" и "Кинжал".
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