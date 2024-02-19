https://crimea.ria.ru/20240219/mishustin-poruchil-aktivnee-modernizirovat-boevye-sistemy-dlya-svo-1135059373.html

Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО

Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Мишустин поручил активнее модернизировать боевые системы для СВО

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T17:35

2024-02-19T17:35

2024-02-19T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил максимально активизировать процесс модернизации применяемых в ходе специальной военной операции боевых систем и расширения их боевых возможностей.Премьер-министр отметил, что в этом году планируется нарастить поставки в войска практически всех материально-технических ресурсов. Параллельно продолжится совершенствование применяемых в зоне СВО образцов. Существуют уже десятки таких проектов, новинки начали поступать в войска.Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе посещения Конструкторского бюро машиностроения поставил задачу доработать системы противоракетных зенитных ракетных комплексов, а также ракет "Искандер" и "Кинжал".Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетное вооружение России превосходит зарубежные аналоги – ПутинРоссийская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу ЗападаРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, новости, новости сво, россия, вооруженные силы россии, армия и флот, воздушно-космический силы (вкс), правительство россии