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Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T14:59
2023-12-26T15:00
сергей шойгу
оборонно-промышленный комплекс россии
армия и флот
министерство обороны рф
оружие
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны Сергей Шойгу.Для достижения этой высокой цели многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы, добавил он.Также существенную помощь военнослужащим в зоне СВО оказали граждане. Министр обороны назвал такую поддержку "беспрецедентной", а российскую общественность – примером патриотического настроя и сплоченности, которые являются "надежной опорой бойцов специальной военной операции"."Именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", - резюмировал Шойгу.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александра Ирхина, России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада России: Путин обозначил потенциалНа линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА
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сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, армия и флот, министерство обороны рф, оружие, вооруженные силы россии, новости сво, новости, безопасность
Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада

Шойгу: российский ОПК бросил вызов военно-техническому потенциалу Запада

14:59 26.12.2023 (обновлено: 15:00 26.12.2023)
 
© Министерство обороны РФТанк Т-80БВМ
Танк Т-80БВМ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, – сказал Шойгу. – По сути, работники ОПК бросили вызов всему хваленому западному военно-техническому потенциалу".
Для достижения этой высокой цели многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы, добавил он.
Также существенную помощь военнослужащим в зоне СВО оказали граждане. Министр обороны назвал такую поддержку "беспрецедентной", а российскую общественность – примером патриотического настроя и сплоченности, которые являются "надежной опорой бойцов специальной военной операции".
"Именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", - резюмировал Шойгу.
По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александра Ирхина, России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка.
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