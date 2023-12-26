Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада
Шойгу: российский ОПК бросил вызов военно-техническому потенциалу Запада
14:59 26.12.2023 (обновлено: 15:00 26.12.2023)
© Министерство обороны РФТанк Т-80БВМ
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Для бесперебойного снабжения войск, задействованных в зоне специальной военной операции, предприятия оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и средств поражения, – сказал Шойгу. – По сути, работники ОПК бросили вызов всему хваленому западному военно-техническому потенциалу".
Для достижения этой высокой цели многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы, добавил он.
Также существенную помощь военнослужащим в зоне СВО оказали граждане. Министр обороны назвал такую поддержку "беспрецедентной", а российскую общественность – примером патриотического настроя и сплоченности, которые являются "надежной опорой бойцов специальной военной операции".
"Именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", - резюмировал Шойгу.
По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александра Ирхина, России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка.
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