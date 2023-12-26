https://crimea.ria.ru/20231226/rossiyskaya-oboronka-brosila-vyzov-voenno-tekhnicheskomu-potentsialu-zapada-1133815067.html

Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада

Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Российская "оборонка" бросила вызов военно-техническому потенциалу Запада

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T14:59

2023-12-26T14:59

2023-12-26T15:00

сергей шойгу

оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса за время спецоперации наладили бесперебойное снабжение войск, чем бросили вызов всему западному военно-техническому потенциалу. Об этом в ходе итогового тематического селекторного совещания заявил министр обороны Сергей Шойгу.Для достижения этой высокой цели многие предприятия перешли на круглосуточный режим работы, добавил он.Также существенную помощь военнослужащим в зоне СВО оказали граждане. Министр обороны назвал такую поддержку "беспрецедентной", а российскую общественность – примером патриотического настроя и сплоченности, которые являются "надежной опорой бойцов специальной военной операции"."Именно всеобщие усилия в тылу и на фронте помогли сегодня нашим войскам завладеть инициативой на линии боевого соприкосновения с противником", - резюмировал Шойгу.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александра Ирхина, России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная триада России: Путин обозначил потенциалНа линии соприкосновения создано 7 тысяч километров минных полей – ШойгуРоссийская "оборонка" увеличит выпуск высокоточных снарядов и БПЛА

https://crimea.ria.ru/20231221/raketa-s-voennym-sputnikom-zapuschena-s-kosmodroma-plesetsk-1133701404.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, армия и флот, министерство обороны рф, оружие, вооруженные силы россии, новости сво, новости, безопасность