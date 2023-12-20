https://crimea.ria.ru/20231220/ekspert-nazval-glavnye-uspekhi-rossii-1133678460.html

Эксперт назвал главные успехи России

Эксперт назвал главные успехи России - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Эксперт назвал главные успехи России

России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с Западом на фоне активного и успешного перевода... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T13:32

2023-12-20T13:32

2023-12-20T13:32

радио "спутник в крыму"

александр ирхин

мнения

россия

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новости сво

украина

вооруженные силы россии

экономика

военно-промышленный комплекс (впк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с Западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.По словам эксперта, устойчивость фронтовой линии – результат того, что российская армия умело использует географические условия, в том числе природные препятствия, которые укрепляет за счет фортификационных сооружений, затрудняя продвижение противника."Фронт устоялся. И у нас сейчас определенная оперативная и тактическая инициатива", – констатирует Ирхин.При этом президент России неоднократно говорил о том, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Но любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил Владимир Путин накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны. Это также свидетельствует о многом, считает политолог. Одновременно с этим российская экономика продолжает переходить на мобилизационные рельсы, что тоже очень ценно, добавил он."Мы переходим в развитие именно мобилизационных форм экономики, когда не рыночными рецептами государство перераспределяет ресурсы для развития своего военно-промышленного комплекса. Это очень правильный шаг. Мобилизационный принцип развития экономики, что связано прежде всего с ВПК, дает свои результаты в обеспечении фронта, и дальше эта составляющая российской экономики будет нарастать", – заключил эксперт. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации и подчеркнул, что войска РФ владеют инициативой в зоне боев.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал причину провала украинского наступления Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ

https://crimea.ria.ru/20231219/kollegiya-minoborony-glavnye-zayavleniya-putina-i-shoygu-1133659719.html

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александр ирхин, мнения, россия, политика, новости сво, украина, вооруженные силы россии, экономика, военно-промышленный комплекс (впк), владимир путин (политик)