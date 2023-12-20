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Эксперт назвал главные успехи России - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Эксперт назвал главные успехи России
Эксперт назвал главные успехи России - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Эксперт назвал главные успехи России
России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с Западом на фоне активного и успешного перевода... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T13:32
2023-12-20T13:32
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
мнения
россия
политика
новости сво
украина
вооруженные силы россии
экономика
военно-промышленный комплекс (впк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с Западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.По словам эксперта, устойчивость фронтовой линии – результат того, что российская армия умело использует географические условия, в том числе природные препятствия, которые укрепляет за счет фортификационных сооружений, затрудняя продвижение противника."Фронт устоялся. И у нас сейчас определенная оперативная и тактическая инициатива", – констатирует Ирхин.При этом президент России неоднократно говорил о том, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Но любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил Владимир Путин накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны. Это также свидетельствует о многом, считает политолог. Одновременно с этим российская экономика продолжает переходить на мобилизационные рельсы, что тоже очень ценно, добавил он."Мы переходим в развитие именно мобилизационных форм экономики, когда не рыночными рецептами государство перераспределяет ресурсы для развития своего военно-промышленного комплекса. Это очень правильный шаг. Мобилизационный принцип развития экономики, что связано прежде всего с ВПК, дает свои результаты в обеспечении фронта, и дальше эта составляющая российской экономики будет нарастать", – заключил эксперт. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации и подчеркнул, что войска РФ владеют инициативой в зоне боев.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назвал причину провала украинского наступления Резолюция России о борьбе с нацизмом принята в Генассамблее ООН Путин призвал жестко пресекать попытки Запада вмешаться в ситуацию в РФ
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александр ирхин, мнения, россия, политика, новости сво, украина, вооруженные силы россии, экономика, военно-промышленный комплекс (впк), владимир путин (политик)
Эксперт назвал главные успехи России

Крепкую оборону освобожденных регионов и развитие экономики назвали главными успехами РФ

13:32 20.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин осматривает выставку образцов передовых вооружений российской армии
Президент РФ В. Путин осматривает выставку образцов передовых вооружений российской армии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. России удалось добиться крепкой обороны освобожденных территорий в зоне СВО и взять позицию силы в диалоге с Западом на фоне активного и успешного перевода своей экономики на мобилизационные рельсы. Это позитивно сказывается и на обеспечении ВС РФ, и на развитии всей страны в непростых условиях формирования нового миропорядка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, завкафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин.
По словам эксперта, устойчивость фронтовой линии – результат того, что российская армия умело использует географические условия, в том числе природные препятствия, которые укрепляет за счет фортификационных сооружений, затрудняя продвижение противника.
"Фронт устоялся. И у нас сейчас определенная оперативная и тактическая инициатива", – констатирует Ирхин.
При этом президент России неоднократно говорил о том, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Но любые договоренности по украинскому вопросу возможны только с учетом национальных интересов России, заявил Владимир Путин накануне на расширенном заседании коллегии Минобороны. Это также свидетельствует о многом, считает политолог.
"Мы показали, что, несмотря на то, что противостоим "трем десяткам великих наций", как Запад сам себя называет, Россия удержала фронт и устояла в 2023 году. И есть предпосылки к тому, что Запад устанет от украинского кризиса, потому как он не дает быстрых результатов", – сказал Ирхин.
Одновременно с этим российская экономика продолжает переходить на мобилизационные рельсы, что тоже очень ценно, добавил он.
"Мы переходим в развитие именно мобилизационных форм экономики, когда не рыночными рецептами государство перераспределяет ресурсы для развития своего военно-промышленного комплекса. Это очень правильный шаг. Мобилизационный принцип развития экономики, что связано прежде всего с ВПК, дает свои результаты в обеспечении фронта, и дальше эта составляющая российской экономики будет нарастать", – заключил эксперт.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от целей спецоперации и подчеркнул, что войска РФ владеют инициативой в зоне боев.
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