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Зеленский назвал причину провала украинского наступления - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Зеленский назвал причину провала украинского наступления
Зеленский назвал причину провала украинского наступления - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Зеленский назвал причину провала украинского наступления
Одной из причин провала так называемого контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский назвал доминирование в украинском небе военно-космических сил... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T21:03
2023-12-19T21:13
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
контрнаступление всу
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
воздушно-космический силы (вкс)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Одной из причин провала так называемого контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский назвал доминирование в украинском небе военно-космических сил России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.При этом украинский президент поблагодарил партнеров, которые в этом году предоставили ПВО Украине. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Патриот", но их точное количество Зеленский не назвал.Кроме того, в начале пресс-конференции Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и военно-воздушные силы за "очень большую победу на Черном море". В чем именно заключалась эта победа, президент Украины сформулировал неоднозначно.Кроме того, глава Украинского государства озвучил предложения Генштаба ВСУ, представители которого хотят мобилизовать дополнительно еще полмиллиона украинцев. Эти предложения он пока не одобрил, ссылаясь на то, что дополнительная мобилизация должна быть подкреплена обороноспособностью страны и финансовыми возможностями.О том, что между Зеленским и руководством Генштаба ВСУ в лице Залужного и Сырского назревает конфликт, пишут во многих украинских СМИ. По мнению политолога Андрея Никифорова, это происходит на фоне предстоящих выборов, в ходе которых ответственность за провал возложат на действующего президента.Читайте также на РИА Новости Крым:Путь на свалку и подсвечник: как Зеленского за границей обижалиОборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработаетКак долго США будут помогать Украине
https://crimea.ria.ru/20231219/vsu-poteryali-160-tysyach-voennosluzhaschikh-v-khode-kontrnastupleniya--shoygu-1133652095.html
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владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), контрнаступление всу, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, воздушно-космический силы (вкс)
Зеленский назвал причину провала украинского наступления

Зеленский назвал главной причиной провала наступления отсутствие ПВО

21:03 19.12.2023 (обновлено: 21:13 19.12.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Одной из причин провала так называемого контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский назвал доминирование в украинском небе военно-космических сил России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующих вооружений", заявил Зеленский на пресс-конференции.
При этом украинский президент поблагодарил партнеров, которые в этом году предоставили ПВО Украине. По его словам, в ближайшее время в страну будет доставлено еще несколько систем американского производства "Патриот", но их точное количество Зеленский не назвал.
Кроме того, в начале пресс-конференции Зеленский поблагодарил СБУ, ГУР и военно-воздушные силы за "очень большую победу на Черном море". В чем именно заключалась эта победа, президент Украины сформулировал неоднозначно.
"Мало кто это иногда видит и оценивает, но всюду, и в Украине, кто знает, и за границей – все высоко оценивают это лишение русского Черноморского флота почти тотального доминирования в украинском Черном море и навязывания постоянного, что нам делать и что экспортировать и так далее", - так дословно выразился Владимир Зеленский.
Кроме того, глава Украинского государства озвучил предложения Генштаба ВСУ, представители которого хотят мобилизовать дополнительно еще полмиллиона украинцев. Эти предложения он пока не одобрил, ссылаясь на то, что дополнительная мобилизация должна быть подкреплена обороноспособностью страны и финансовыми возможностями.
О том, что между Зеленским и руководством Генштаба ВСУ в лице Залужного и Сырского назревает конфликт, пишут во многих украинских СМИ. По мнению политолога Андрея Никифорова, это происходит на фоне предстоящих выборов, в ходе которых ответственность за провал возложат на действующего президента.
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Владимир Зеленский (президент Украины)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Контрнаступление ВСУАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Черное мореВоздушно-космический силы (ВКС)
 
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