https://crimea.ria.ru/20231212/oboronnaya-strategiya-pochemu-novyy-plan-ssha-dlya-kieva-ne-srabotaet-1133485963.html

Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает

Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Оборонная стратегия: почему новый план США для Киева не сработает

"Оборонительная стратегия", которая готовится Вашингтоном для Киева, обречена на провал, потому что ВСУ неспособны продержаться на существующих позициях дольше... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T20:07

2023-12-12T20:07

2023-12-12T20:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. "Оборонительная стратегия", которая готовится Вашингтоном для Киева, обречена на провал, потому что ВСУ неспособны продержаться на существующих позициях дольше нескольких месяцев, а идея с возрождением украинского ОПК и производством новых вооружений и вовсе фантастична в текущих реалиях. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин.Вашингтон планирует отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для выработки новой военной стратегии после провала контрнаступления, ранее написала The New York Times. Отмечается, что ВСУ рекомендуется закрепиться на текущих позициях, удерживать их в течение года, и параллельно наращивать собственное производство оружия. Цель – за это время создать "достаточно убедительную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность содержательных переговоров в конце года или в 2025-м".Год в обороне"Та стратегия, которую США навязывали Украине с так называемым "контрнаступом" провалилась. Провалилась и идея массированных поставок вооружений и военной техники на Украину. США и Европа резко сокращают поставки, и перспектива не очень ясна. Поэтому в повестке дня вопрос о смене стратегии", – констатирует военный эксперт.Новая тактика, которая доводится Украине, связана с максимальными действиями в обороне, в том числе инженерными, потому что это гораздо дешевле наступления. Однако совет "держать позиции в течение года" скорее утопический.Разбитый ОПКПо мнению военного эксперта, Вашингтон, наверняка, и сам понимает обреченность затеи, но пока не хочет "терять лицо" и продолжает "вдохновлять" Киев на войну с Россией "до последнего украинца". Чтобы новая "стратегия" выглядела оправданной, нужно какое-то ее обоснование.Неизбежный провал"Дальше будет то, что уже и так давно началось. Контрнаступление ВСУ перешло в оборону – где-то в активную, а где-то украинские подразделения уже отступают. Есть несколько недель или месяцев, потому что и дальше ничего из ниоткуда не возьмется – ресурсы Запада исчерпаны. Деньги будут давать только на то, чтобы поддерживать существующий антироссийский киевский режим, чтобы он как можно дольше мог тратить своих людей и остатки техники на сопротивление", – прогнозирует Подберезкин.Тем временем лидеры режима в Киеве будут и дальше "пилить по карманам" военную помощь, а остатки украинской армии побегут, игнорируя заградотряды, поскольку положение ВСУ становится все критичнее, убежден политолог. В этой связи план про "достаточно убедительную угрозу для РФ", которую Киев якобы способен создать за год реализации "оборонительной стратегии", по мнению Подберезкина, выглядит, по меньшей мере, не убедительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоВ США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путемУкраине нужно готовиться к плохим новостям - Столтенберг

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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