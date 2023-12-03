https://crimea.ria.ru/20231203/v-ssha-isklyuchili-uregulirovanie-ukrainskogo-konflikta-tolko-voennym-putem-1133273507.html

В США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путем

В США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путем - РИА Новости Крым, 03.12.2023

В США исключили урегулирование украинского конфликта только военным путем

Украинский конфликт невозможно урегулировать только военными методами, для этого требуется найти дипломатическое решение. Об этом заявил председатель Комитета... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T09:26

2023-12-03T09:26

2023-12-03T09:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Украинский конфликт невозможно урегулировать только военными методами, для этого требуется найти дипломатическое решение. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.Комментируя ситуацию на Украине, Браун заметил, что не может предугадать,, чем все закончится. "Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это", - добавил он и выразил уверенность, что Вашингтон сможет и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.В ноябре главком ВСУ Валерий Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, а также фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма.В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска будут вынуждены отступать на поле боя, если Запад прекратит поставки военной техники и боеприпасов киевскому режиму.По мнению военного эксперта Александра Хроленко, Запад никак не способен "улучшить переговорные позиции" Киева, поскольку практически исчерпал свой ресурс. При этом переговоры на каких-либо "приемлемых" для Украины условиях в принципе невозможны, Россию устроит только полная капитуляция противника.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного"Звыняйте": чем США и ЕС помогут Украине в ближайшие полгодаЗачем Зеленский добивается разговора с Трампом

https://crimea.ria.ru/20231203/ukraine-nuzhno-gotovitsya-k-plokhim-novostyam---stoltenberg-1133272892.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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