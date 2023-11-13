https://crimea.ria.ru/20231113/zachem-zelenskiy-dobivaetsya-razgovora-s-trampom-1132764001.html

Зачем Зеленский добивается разговора с Трампом

Зачем Зеленский добивается разговора с Трампом - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Зачем Зеленский добивается разговора с Трампом

Приход к власти в США республиканцев по итогам президентских выборов в 2024 году – страшный сон Владимира Зеленского. И он спешит пообещать потенциальной... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T20:56

2023-11-13T20:56

2023-11-13T20:56

радио "спутник в крыму"

дональд трамп

владимир зеленский (президент украины)

сша

украина

мнения

игорь шатров

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Приход к власти в США республиканцев по итогам президентских выборов в 2024 году – страшный сон Владимира Зеленского. И он спешит пообещать потенциальной заокеанской власти выгоды, оторвав очередной кусок у Украины, чтобы заручиться поддержкой и начать выстраивать новые цепочки связей уже сейчас. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму".Украинское издание "Страна" со ссылкой на источники сообщило, что Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается организовать его телефонный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом.По мнению Шатрова, неважно, придет ли к власти по итогам выборов в США Дональд Трамп или это будет кто-то другой от республиканцев, система помощи Украине в этом случае разрушится, а строить ее будет некогда: на фронте для этого не тот момент."Разрушится все ранее созданное: каналы, связи. Надо понимать, что везде стоят личности. И с украинской стороны, и с американской, на всех поставках – и военных, и финансовых – определенные персонажи, которые имеют свои, скажем так, отступные, свою выгоду и очень сильно заинтересованы. Они сменятся – придется что-то выстраивать. А не до этого сейчас, не тот момент на линии фронта, чтобы заниматься переговорами и подготовкой какой-то новой системы", – пояснил Шатров.Поэтому лидер киевского режима решил действовать сейчас, и как можно скорее и настойчивее, считает он.Правда, взамен Зеленский может обещать лишь то, чего лишит Украину, добавил он."Одной администрации была обещана земля – и эту землю получили. Может быть, теперь это будут заводы, фабрики, месторождения газовые или какие-то другие, что-то еще. То есть, какие-то выгоды Зеленский пытается сейчас обсудить с Трампом", – предположил Шатров.В этом стремлении Зеленский отчасти проявляет даже своеобразную "мудрость, которая ему несвойственна", ведь Трамп, при всем его политическом весе, был и остается прежде все бизнесменом, заметил Шатров. Он также высказал уверенность в том, что с избранием Трампа поддержка США Украине не прекратится, а лишь изменит форму.Читайте также на РИА Новости Крым:Деморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех Дело Трампа: заявление экс-президента и решение суда Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок

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дональд трамп, владимир зеленский (президент украины), сша, украина, мнения, игорь шатров, политика