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Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок
Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок
Заявление действующего президента США о желании баллотироваться на новый срок за полтора года до проведения выборов связано с желанием Джо Байдена удержать... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T09:10
2023-04-27T09:11
вячеслав володин
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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выборы президента сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Заявление действующего президента США о желании баллотироваться на новый срок за полтора года до проведения выборов связано с желанием Джо Байдена удержать спонсоров и соратников. Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.По его словам, сейчас "расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом". Он считает, что причина его выдвижения – попытка удержать соратников и желание главы США избежать ответственности за свои преступления.25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден заявил, что хочет стать президентомЛавров оценил намерение Байдена снова идти в президентыБитва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах
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вячеслав володин, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, сша, выборы, выборы президента сша, государственная дума рф, политика
Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок

Володин: причина выдвижения Байдена на новый срок - в желании сохранить спонсоров

09:10 27.04.2023 (обновлено: 09:11 27.04.2023)
 
© BRENDAN SMIALOWSKIБайден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot. Фото AFP
Байден подтвердил намерение США поставить Киеву комплексы Patriot. Фото AFP
© BRENDAN SMIALOWSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Заявление действующего президента США о желании баллотироваться на новый срок за полтора года до проведения выборов связано с желанием Джо Байдена удержать спонсоров и соратников. Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.
"До президентских выборов в США более полутора лет, но Байден спешит. Сообщил, что примет участие в них", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас "расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом". Он считает, что причина его выдвижения – попытка удержать соратников и желание главы США избежать ответственности за свои преступления.
"Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы ее избежать, ему необходимо сохраниться во власти, - считает глава Госдумы. - Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один: объявить об участии в выборах президента США как можно раньше".
25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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