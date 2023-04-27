https://crimea.ria.ru/20230427/volodin-obyasnil-zhelanie-baydena-idti-na-novyy-srok-1128386242.html

Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок

Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Володин объяснил желание Байдена идти на новый срок

Заявление действующего президента США о желании баллотироваться на новый срок за полтора года до проведения выборов связано с желанием Джо Байдена удержать... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T09:10

2023-04-27T09:10

2023-04-27T09:11

вячеслав володин

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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выборы президента сша

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политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Заявление действующего президента США о желании баллотироваться на новый срок за полтора года до проведения выборов связано с желанием Джо Байдена удержать спонсоров и соратников. Такое мнение выразил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.По его словам, сейчас "расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом". Он считает, что причина его выдвижения – попытка удержать соратников и желание главы США избежать ответственности за свои преступления.25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Байден заявил, что хочет стать президентомЛавров оценил намерение Байдена снова идти в президентыБитва мощных стариков: в Крыму оценили шансы Байдена и Трампа на выборах

https://crimea.ria.ru/20230426/bitva-moschnykh-starikov-v-krymu-otsenili-shansy-baydena-i-trampa-na-vyborakh-1128374056.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав володин, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп, сша, выборы, выборы президента сша, государственная дума рф, политика