https://crimea.ria.ru/20230425/lavrov-otsenil-namerenie-baydena-snova-idti-v-prezidenty-1128363732.html

Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты

Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты

Глава МИД России Сергей Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в... РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T21:04

2023-04-25T21:04

2023-04-25T21:04

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

политика

сша

совет безопасности оон

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления ТрампаАрестован экс-президент США Дональд ТрампСенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым

сша

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, сша, совет безопасности оон, оон