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Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты
Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты
Глава МИД России Сергей Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в... РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T21:04
2023-04-25T21:04
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления ТрампаАрестован экс-президент США Дональд ТрампСенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
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4.7
96
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), джозеф байден, президент сша (joseph biden), политика, сша, совет безопасности оон, оон
Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты

Лавров оценил решение Байдена о намерении переизбираться

21:04 25.04.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совете Безопасности ООН.
"В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств", - цитирует главу российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.
25 апреля президент США Джо Байден официально заявил, что поборется за пост президента страны на следующих выборах в ноябре 2024 года. Кроме того, заявление о вступлении в предвыборную гонку вместе с Байденом во вторник сделала действующий вице-президент США Камала Харрис. Она снова поборется за свою нынешнюю должность.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп в ноябре 2022 года уже заявил о начале борьбы за высший государственный пост в стране. Байден, со своей стороны, до сегодняшнего дня лишь намекал на то, что рассчитывает на переизбрание. В случае, если ему это удастся, в начале второго президентского срока действующему хозяину Белого дома будет 82 года.
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