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Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым - РИА Новости Крым, 20.03.2023
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Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым - РИА Новости Крым, 20.03.2023
Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым
Америка рассматривала Крым как место дислоцирования военных баз НАТО и своих подразделений. Она планомерно шла к этому с момента распада СССР. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.03.2023
2023-03-20T09:20
2023-03-20T09:20
крым
алексей пушков
россия
сша
нато
безопасность республики крым и севастополя
мнения
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Америка рассматривала Крым как место дислоцирования военных баз НАТО и своих подразделений. Она планомерно шла к этому с момента распада СССР. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.Он обратил внимание, что после распада Советского Союза Североатлантический альянс начал стремительно продвигаться к границам России.При этом на полуострове Америка планировала разместить не только свой военный контингент, но и базы."Никто иной, как Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — отметил Пушков.В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.Ранее издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что США ускорили развертывание модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 на базах НАТО в Европе, сместив сроки их размещения с весны 2023 года на декабрь текущего года.В свою очередь исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев напомнил, что еще в период нахождения полуострова в составе Украины Киев пытался превратить Крым в плацдарм НАТО. Это выразилось во многих событиях, в частности, попытка высадки натовского десанта в рамках учений Sea Breeze, намерение создать базу альянса в Старом Крыму, создание центра обмена информацией в Севастополе и так далее.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал фантомными болями грезы Киева о базе НАТО в КрымуКак избежать войны России с НАТО – вице-премьер КрымаВ Крыму в ответ на новые фантазии Киева напомнили, как прогнали НАТО
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крым, алексей пушков, россия, сша, нато, безопасность республики крым и севастополя, мнения, политика
Сенатор рассказал, зачем США "намыливались" на Крым

Сенатор Пушков: США с распада СССР продвигали базы НАТО по Европе к Крыму

09:20 20.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Америка рассматривала Крым как место дислоцирования военных баз НАТО и своих подразделений. Она планомерно шла к этому с момента распада СССР. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
Он обратил внимание, что после распада Советского Союза Североатлантический альянс начал стремительно продвигаться к границам России.
"За 20 лет после распада Советского союза вот как НАТО продвинулось. Видно же, что не мы туда движемся, не наши базы и военные находятся в Никарагуа где-нибудь или в Венесуэле, а их находятся у нас под боком уже — в Эстонии, в Латвии, в Литве. И они намыливались на наш Крым", - подчеркнул политик в эфире радиостанции "Говорит Москва".
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При этом на полуострове Америка планировала разместить не только свой военный контингент, но и базы.
"Никто иной, как Байден в 2015 году — он еще был вице-президентом тогда — сказал, что Крым — это же прекрасное место для размещения американских военных", — отметил Пушков.

В феврале заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму "легитимными целями" для Украины. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, линию киевских властей на "возвращение" полуострова постигнет неудача.
Ранее издание Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что США ускорили развертывание модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 на базах НАТО в Европе, сместив сроки их размещения с весны 2023 года на декабрь текущего года.
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В свою очередь исполнительный директор севастопольского Института стран СНГ, военный эксперт Сергей Горбачев напомнил, что еще в период нахождения полуострова в составе Украины Киев пытался превратить Крым в плацдарм НАТО. Это выразилось во многих событиях, в частности, попытка высадки натовского десанта в рамках учений Sea Breeze, намерение создать базу альянса в Старом Крыму, создание центра обмена информацией в Севастополе и так далее.
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