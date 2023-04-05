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Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
Курс администрации Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде. РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T10:00
2023-04-05T10:00
дональд трамп
сша
политика
мнения
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
афганистан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Курс администрации Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде.Он выразил мнение, что Штаты к этому ближе, чем кажется."Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.США катятся в адПо словам Трампа, сейчас происходит невиданное вмешательство в выборы в США."Сейчас – массированное вмешательство в выборы в масштабах, невиданных ранее в нашей стране, - сказал он. - Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа".Экс-президент США выразил мнение, что под нынешним руководством страна катится в ад."Они (результаты президентских выборов в 2020 году, – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", – сказал Трамп.Позор СШАВ ходе выступления Дональд Трамп назвал самый позорный, по его мнению, момент в истории США. Это - уход из Афганистана.Во вторник экс-президенту Трампу были предъявлены 34 обвинения, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени. При этом сам Трамп обвинения в свой адрес отрицает. А его адвокат Джо Такопина заявил, что они лишены фактов. После оглашения обвинения Трампа отпустили из зала суда, следующее заседание в рамках дела запланировано на 4 декабря. Дональд Трамп стал первым в США экс-президентом со статусом арестанта.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован экс-президент США Дональд ТрампТрампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента СШАВозможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог
https://crimea.ria.ru/20220710/tramp-zayavil-chto-izbezhal-by-konflikta-na-ukraine-esli-b-byl-prezidentom-1123800958.html
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дональд трамп, сша, политика, мнения, джозеф байден, президент сша (joseph biden), афганистан
Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа

Трамп: администрация Байдена может привести США к третьей мировой ядерной войне

10:00 05.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг президента США Д. Трампа
Брифинг президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Курс администрации Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде.
"Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия - такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа. А при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне", - сказал Трамп, обращаясь к американцам после предъявления ему во вторник официальных обвинений.
Он выразил мнение, что Штаты к этому ближе, чем кажется.
"Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.

США катятся в ад

По словам Трампа, сейчас происходит невиданное вмешательство в выборы в США.
"Сейчас – массированное вмешательство в выборы в масштабах, невиданных ранее в нашей стране, - сказал он. - Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа".
Экс-президент США выразил мнение, что под нынешним руководством страна катится в ад.
"Они (результаты президентских выборов в 2020 году, – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", – сказал Трамп.

Позор США

В ходе выступления Дональд Трамп назвал самый позорный, по его мнению, момент в истории США. Это - уход из Афганистана.
"Наш некомпетентный выход из Афганистана, где мы оставили американских граждан и оборудование на сумму 85 миллиардов долларов, лучшее в мире военное оборудование, потеряли 13 блистательных жизней. По моему мнению, это самое позорное время в истории нашей страны", – заявил бывший американский президент.
Во вторник экс-президенту Трампу были предъявлены 34 обвинения, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени. При этом сам Трамп обвинения в свой адрес отрицает. А его адвокат Джо Такопина заявил, что они лишены фактов. После оглашения обвинения Трампа отпустили из зала суда, следующее заседание в рамках дела запланировано на 4 декабря. Дональд Трамп стал первым в США экс-президентом со статусом арестанта.
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