https://crimea.ria.ru/20230405/tretya-mirovaya-voyna-i-put-ssha-v-ad--glavnye-zayavleniya-trampa-1127986881.html

Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа

Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Третья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа

Курс администрации Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде. РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T10:00

2023-04-05T10:00

2023-04-05T10:00

дональд трамп

сша

политика

мнения

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

афганистан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Курс администрации Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе выступления во Флориде.Он выразил мнение, что Штаты к этому ближе, чем кажется."Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.США катятся в адПо словам Трампа, сейчас происходит невиданное вмешательство в выборы в США."Сейчас – массированное вмешательство в выборы в масштабах, невиданных ранее в нашей стране, - сказал он. - Начиная с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа".Экс-президент США выразил мнение, что под нынешним руководством страна катится в ад."Они (результаты президентских выборов в 2020 году, – ред.) могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу – поскольку наша страна катится в ад", – сказал Трамп.Позор СШАВ ходе выступления Дональд Трамп назвал самый позорный, по его мнению, момент в истории США. Это - уход из Афганистана.Во вторник экс-президенту Трампу были предъявлены 34 обвинения, в том числе в попытке повлиять на выборы в Америке в 2016 году при фальсификации деловых документов первой степени. При этом сам Трамп обвинения в свой адрес отрицает. А его адвокат Джо Такопина заявил, что они лишены фактов. После оглашения обвинения Трампа отпустили из зала суда, следующее заседание в рамках дела запланировано на 4 декабря. Дональд Трамп стал первым в США экс-президентом со статусом арестанта.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован экс-президент США Дональд ТрампТрампа отпустили из зала суда: в чем обвиняют экс-президента СШАВозможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог

https://crimea.ria.ru/20220710/tramp-zayavil-chto-izbezhal-by-konflikta-na-ukraine-esli-b-byl-prezidentom-1123800958.html

сша

афганистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, политика, мнения, джозеф байден, президент сша (joseph biden), афганистан