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Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог

Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог

Банкротства западных банков и возможный в связи с этим финансовый хаос вряд ли станут причиной третьей мировой войны, поскольку на современном историческом... РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T11:05

2023-03-14T11:05

2023-03-14T11:05

радио "спутник в крыму"

экономика

сша

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андрей никифоров

мнения

финансы

банковский кризис в сша

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Политолог Андрей Никифоров Политолог Андрей Никифоров: банковский кризис в США вряд ли приведет к третьей мировой войне audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Банкротства западных банков и возможный в связи с этим финансовый хаос вряд ли станут причиной третьей мировой войны, поскольку на современном историческом этапе глобальная война как инструмент выхода из кризиса неактуален. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Чересчур примитивная схемаРанее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что финансовый кризис, который произойдет из-за краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, если наступит финансовый хаос, то олигархия ускорит приближение мировой войны.По мнению Никифорова, предложенная Филиппо схема "чересчур примитивна", поскольку в политике "есть еще много чего помимо экономики, иногда гораздо более важного и определяющего".Он отметил, что раньше действительно мировые войны развязывали в том числе с целью выхода из экономических кризисов, но сегодня такой сценарий будет "выходом в никуда"."После этой мировой войны уже никакой экономики не будет, спасать будет нечего и не для кого, потому что не будет и людей, которые в условиях этой экономики существуют. Очень сомнительно, что в данном случае не сработают определенные сдерживающие механизмы, которые не позволят разогнать это до последней черты. Думаю, что американцы тоже особо не торопятся, прямо скажем, умирать", – добавил Никифоров.Кризис в СШАНа прошлой неделе крупный американский банк Silicon Valley Bank (SVB), финансировавший технологические стартапы, начал продажу акций. Это привело к тому, что вкладчики банка начали массово снимать свои вклады. В результате SVB обанкротился. Это стало крупнейшим банкротством со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Вслед за этим закрылся и коммерческий банк Signature Bank, как отметили в в минфине США – "из-за системных рисков". На этом фоне обвалились акции банков First Republic, PacWest Bancorp, Western Alliance.Президент США Джо Байден призвал американцев верить в безопасность банковской системы и отметил, что все банковские депозиты при необходимости доступны. Он также заявил о намерениях властей ужесточить регулирующие нормы, чтобы снизить угрозы банкротства крупных банков в будущем.Экс-президент США Дональд Трамп предрек стране новую Великую депрессию. Политик обвинил в экономических проблемах администрацию Байдена.По мнению многих экспертов, банковский кризис в США не угрожает российской финансовой системе, которая в результате санкций стала гораздо менее зависимой от финансовой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системеМощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов РоссииВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики

https://crimea.ria.ru/20221209/simptomy-nalitso-lukashenko-sprognoziroval-dlya-zapada-novyy-krizis-1125771319.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, в мире, андрей никифоров, мнения, финансы, банковский кризис в сша