https://crimea.ria.ru/20230314/vozmozhna-li-tretya-mirovaya-voyna-iz-za-krizisa-v-ssha--politolog-1127520184.html
Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог
Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог
Банкротства западных банков и возможный в связи с этим финансовый хаос вряд ли станут причиной третьей мировой войны, поскольку на современном историческом... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T11:05
2023-03-14T11:05
2023-03-14T11:05
радио "спутник в крыму"
экономика
сша
в мире
андрей никифоров
мнения
финансы
банковский кризис в сша
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Политолог Андрей Никифоров
Политолог Андрей Никифоров: банковский кризис в США вряд ли приведет к третьей мировой войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Банкротства западных банков и возможный в связи с этим финансовый хаос вряд ли станут причиной третьей мировой войны, поскольку на современном историческом этапе глобальная война как инструмент выхода из кризиса неактуален. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Чересчур примитивная схемаРанее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что финансовый кризис, который произойдет из-за краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, если наступит финансовый хаос, то олигархия ускорит приближение мировой войны.По мнению Никифорова, предложенная Филиппо схема "чересчур примитивна", поскольку в политике "есть еще много чего помимо экономики, иногда гораздо более важного и определяющего".Он отметил, что раньше действительно мировые войны развязывали в том числе с целью выхода из экономических кризисов, но сегодня такой сценарий будет "выходом в никуда"."После этой мировой войны уже никакой экономики не будет, спасать будет нечего и не для кого, потому что не будет и людей, которые в условиях этой экономики существуют. Очень сомнительно, что в данном случае не сработают определенные сдерживающие механизмы, которые не позволят разогнать это до последней черты. Думаю, что американцы тоже особо не торопятся, прямо скажем, умирать", – добавил Никифоров.Кризис в СШАНа прошлой неделе крупный американский банк Silicon Valley Bank (SVB), финансировавший технологические стартапы, начал продажу акций. Это привело к тому, что вкладчики банка начали массово снимать свои вклады. В результате SVB обанкротился. Это стало крупнейшим банкротством со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Вслед за этим закрылся и коммерческий банк Signature Bank, как отметили в в минфине США – "из-за системных рисков". На этом фоне обвалились акции банков First Republic, PacWest Bancorp, Western Alliance.Президент США Джо Байден призвал американцев верить в безопасность банковской системы и отметил, что все банковские депозиты при необходимости доступны. Он также заявил о намерениях властей ужесточить регулирующие нормы, чтобы снизить угрозы банкротства крупных банков в будущем.Экс-президент США Дональд Трамп предрек стране новую Великую депрессию. Политик обвинил в экономических проблемах администрацию Байдена.По мнению многих экспертов, банковский кризис в США не угрожает российской финансовой системе, которая в результате санкций стала гораздо менее зависимой от финансовой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системеМощнее ядерной бомбы: почему США не пойдут на изъятие активов РоссииВо Всемирном банке спрогнозировали продолжительное замедление экономики
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, в мире, андрей никифоров, мнения, финансы, банковский кризис в сша
Возможна ли третья мировая война из-за кризиса в США – политолог
Политолог Никифоров: банковский кризис в США вряд ли приведет к третьей мировой войне
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым.
Банкротства западных банков и возможный в связи с этим финансовый хаос вряд ли станут причиной третьей мировой войны, поскольку на современном историческом этапе глобальная война как инструмент выхода из кризиса неактуален. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
Чересчур примитивная схема
Ранее французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что финансовый кризис, который произойдет из-за краха крупных западных банков, может привести к третьей мировой войне. По его мнению, если наступит финансовый хаос, то олигархия ускорит приближение мировой войны.
По мнению Никифорова, предложенная Филиппо схема "чересчур примитивна", поскольку в политике "есть еще много чего помимо экономики, иногда гораздо более важного и определяющего".
"Экономисты несколько более осторожны в таких прогнозах. Они чуть ли ни в один голос говорят о том, что не следует преувеличивать масштабы этого банковского кризиса, на пороге которого оказались США. По крайней мере, пока они им не видится таким уж капитальным, из которого надо выходить через мировую войну", – указал политолог.
Он отметил, что раньше действительно мировые войны развязывали в том числе с целью выхода из экономических кризисов, но сегодня такой сценарий будет "выходом в никуда".
"После этой мировой войны уже никакой экономики не будет, спасать будет нечего и не для кого, потому что не будет и людей, которые в условиях этой экономики существуют. Очень сомнительно, что в данном случае не сработают определенные сдерживающие механизмы, которые не позволят разогнать это до последней черты. Думаю, что американцы тоже особо не торопятся, прямо скажем, умирать", – добавил Никифоров.
Кризис в США
На прошлой неделе крупный американский банк Silicon Valley Bank (SVB), финансировавший технологические стартапы, начал продажу акций. Это привело к тому, что вкладчики банка начали массово снимать свои вклады. В результате SVB обанкротился. Это стало крупнейшим банкротством со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Вслед за этим закрылся и коммерческий банк Signature Bank, как отметили в в минфине США – "из-за системных рисков". На этом фоне обвалились акции банков First Republic, PacWest Bancorp, Western Alliance.
Президент США Джо Байден призвал американцев верить в безопасность банковской системы и отметил, что все банковские депозиты при необходимости доступны. Он также заявил о намерениях властей ужесточить регулирующие нормы, чтобы снизить угрозы банкротства крупных банков в будущем.
Экс-президент США Дональд Трамп предрек стране новую Великую депрессию. Политик обвинил в экономических проблемах администрацию Байдена.
По мнению многих экспертов, банковский кризис в США не угрожает российской финансовой системе, которая в результате санкций стала гораздо менее зависимой от финансовой инфраструктуры.
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