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Машина съехала в кювет под Симферополем: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Машина съехала в кювет под Симферополем: есть пострадавший
Машина съехала в кювет под Симферополем: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Машина съехала в кювет под Симферополем: есть пострадавший
В Симферопольском районе Крыма машина съехала в кювет, пострадавшего пришлось деблокировать из разбитого автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T11:54
2024-11-25T11:54
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма машина съехала в кювет, пострадавшего пришлось деблокировать из разбитого автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, сообщение об аварии в селе Перевальное поступило в 09:56.В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим в данных погодных условиях.На выходных для борьбы с гололедом обработали более 250 км дорог, сообщила ранее специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.По ее словам, в связи с обильными осадками и на фоне понижения температур работа у дорожников в выходные дни была интенсивной. В ночь на субботу на дежурстве находилось 75 единиц техники. Также она отметила, что движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автомобиль загорелся после ДТП в КрымуВ Крыму водителя зажало в кузове при столкновении двух грузовиковАнтициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник
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РИА Новости Крым
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происшествия, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым
Машина съехала в кювет под Симферополем: есть пострадавший

Под Симферополем спасатели деблокировали пострадавшего из разбитой машины

11:54 25.11.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крыму спасатели МЧС деблокируют пострадавшего в результате ДТП
В Крыму спасатели МЧС деблокируют пострадавшего в результате ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма машина съехала в кювет, пострадавшего пришлось деблокировать из разбитого автомобиля, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
По данным ведомства, сообщение об аварии в селе Перевальное поступило в 09:56.
"Водитель автомобиля, не справившись с управлением, съехал в кювет. Пострадавший был деблокирован и передан специалистам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей соблюдать скоростной режим в данных погодных условиях.
На выходных для борьбы с гололедом обработали более 250 км дорог, сообщила ранее специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
По ее словам, в связи с обильными осадками и на фоне понижения температур работа у дорожников в выходные дни была интенсивной. В ночь на субботу на дежурстве находилось 75 единиц техники. Также она отметила, что движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети.
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