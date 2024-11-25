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Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуострова
Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуострова - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуострова
Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети,... РИА Новости Крым, 25.11.2024
2024-11-25T09:05
2024-11-25T09:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети, опасных для проезда участков нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.По словам Вальваковой, в связи с обильными осадками и на фоне понижения температур работа у дорожников в выходные дни была интенсивной. В ночь на субботу на дежурстве находилось 75 единиц техники.Также противогололедную обработку провели на автомобильных дорогах Бахчисарай – Новопавловка – Научный, Грушевка – Судак и Белогорск – Феодосия, добавила она. Не обошлось и без "погодных" инцидентов. Так, на участке Грушевка – Судак на дорогу упало дерево, его оперативно убрали. Пострадавших нет.Воскресенье прошло спокойно, к утру понедельника движение по автодорогам полуострова осуществляется в обычном режиме, добавила она. Вальвакова подчеркнула, что противогололедная обработка дорожного покрытия производится после "фиксации перехода через ноль". Прежде всего это делается на опасных участках и перевалах. Также обрабатываются загруженные участки дорог, в том числе восточный и западный обходы Симферополя."Старт был весьма успешным для дорожников. Пока прогноз у нас благоприятный на эту неделю. Но просим водителей, если они еще не переобулись на зимнюю резину, обязательно это сделать или же не выезжать", – заключила представитель предприятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Антициклон над Крымом: чего ждать от погоды в понедельник Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
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крым, погода в крыму, крымская погода, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, крымавтодор, ангарский перевал, грушевский перевал
Непогода в Крыму: какая ситуация на дорогах полуострова

В Крыму на выходных дорожники обработали более 250 км дорог – Крымавтодор

09:05 25.11.2024 (обновлено: 09:08 25.11.2024)
 
© Фото: КрымавтодорСитуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
© Фото: Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Движение через Ангарский и Грушевский перевалы осуществляется в штатном режиме, специалисты дорожных служб продолжают мониторинг состояния дорожной сети, опасных для проезда участков нет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила специалист по связям с общественностью предприятия "Крымавтодор" Марина Вальвакова.
По словам Вальваковой, в связи с обильными осадками и на фоне понижения температур работа у дорожников в выходные дни была интенсивной. В ночь на субботу на дежурстве находилось 75 единиц техники.
"Было незначительное выпадение снега на Ангарском перевале. Там было очищено более 150 км прохода и обработано 108 км солевым раствором", – рассказала Вальвакова.
Также противогололедную обработку провели на автомобильных дорогах Бахчисарай – Новопавловка – Научный, Грушевка – Судак и Белогорск – Феодосия, добавила она. Не обошлось и без "погодных" инцидентов. Так, на участке Грушевка – Судак на дорогу упало дерево, его оперативно убрали. Пострадавших нет.
Воскресенье прошло спокойно, к утру понедельника движение по автодорогам полуострова осуществляется в обычном режиме, добавила она.

"Ангарский и Грушевский перевалы обслуживаются в штатном режиме. На круглосуточном дежурстве продолжает находиться наша техника. Дорожники мониторят состояние дорожной сети", – сообщила представитель "Крымавтодор".

Вальвакова подчеркнула, что противогололедная обработка дорожного покрытия производится после "фиксации перехода через ноль". Прежде всего это делается на опасных участках и перевалах. Также обрабатываются загруженные участки дорог, в том числе восточный и западный обходы Симферополя.
"Старт был весьма успешным для дорожников. Пока прогноз у нас благоприятный на эту неделю. Но просим водителей, если они еще не переобулись на зимнюю резину, обязательно это сделать или же не выезжать", – заключила представитель предприятия.
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