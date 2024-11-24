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Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T21:07
2024-11-24T21:07
2024-11-24T21:07
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погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, первая половина недели будет достаточно комфортной: погода будет солнечной и сухой, но холодной.Северная тяга ветров в этот период сохранится, но никаких опасных погодных явлений не предвидится, порывы будут достигать максимум 3-8 м/с, отметил он.Начиная с четверга и до выходных воздушные потоки станут разворачиваться на южные и юго-западные направления и принесут с собой потоки теплых воздушных масс. Так что по ночам будет не ниже 0… + 5 градусов, а к выходным +1…+ 6.В четверг и пятницу от +5 до +10. При этом в пятницу во второй половине дня в связи с влиянием очередного атлантического циклона ожидаются дожди, а в субботу и воскресенье снова похолодает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаНа Крым обрушился штормВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
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крым, погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, центр погоды "фобос", новости крыма
Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Погода в Крыму на неделе будет солнечной и холодной – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым.
Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, первая половина недели будет достаточно комфортной: погода будет солнечной и сухой, но холодной.
"Заморозки уже станут привычным явлением. В Симферополе точно в сумерках столбики термометров будут уходить в синий сектор отрицательных температур: 0… -3. По полуострову от -3 в континентальной части и до +2 на побережье. Такая ситуация будет держаться и в понедельник, и во вторник, и в среду", – сказал эксперт.
Северная тяга ветров в этот период сохранится, но никаких опасных погодных явлений не предвидится, порывы будут достигать максимум 3-8 м/с, отметил он.
Начиная с четверга и до выходных воздушные потоки станут разворачиваться на южные и юго-западные направления и принесут с собой потоки теплых воздушных масс. Так что по ночам будет не ниже 0… + 5 градусов, а к выходным +1…+ 6.
В четверг и пятницу от +5 до +10. При этом в пятницу во второй половине дня в связи с влиянием очередного атлантического циклона ожидаются дожди, а в субботу и воскресенье снова похолодает.
"Осадки будут в основном в виде дождя. Но ночью в горах опять не исключено смешанное агрегатное состояние. Говорить о том, что сформируется какой-то снежный покров, не приходится, потому что параметры атмосферы все равно будут находиться в зоне так называемой метеорологической осени, когда среднесуточная температура выше нулевой отметки", – подытожил Тишковец.
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