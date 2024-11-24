https://crimea.ria.ru/20241124/zamorozki-i-severnye-vetry--chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nedele-1142069371.html

Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Заморозки и северные ветры – чего ждать от погоды в Крыму на неделе

Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T21:07

2024-11-24T21:07

2024-11-24T21:07

крым

радио "спутник в крыму"

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евгений тишковец

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Погода в Крыму на неделе обещает быть солнечной и холодной, заморозки по ночам станут привычным явлением. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам Тишковца, первая половина недели будет достаточно комфортной: погода будет солнечной и сухой, но холодной.Северная тяга ветров в этот период сохранится, но никаких опасных погодных явлений не предвидится, порывы будут достигать максимум 3-8 м/с, отметил он.Начиная с четверга и до выходных воздушные потоки станут разворачиваться на южные и юго-западные направления и принесут с собой потоки теплых воздушных масс. Так что по ночам будет не ниже 0… + 5 градусов, а к выходным +1…+ 6.В четверг и пятницу от +5 до +10. При этом в пятницу во второй половине дня в связи с влиянием очередного атлантического циклона ожидаются дожди, а в субботу и воскресенье снова похолодает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зимаНа Крым обрушился штормВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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