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На Крым обрушился шторм

На Крым обрушился шторм - РИА Новости Крым, 23.11.2024

На Крым обрушился шторм

Ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров в субботу. Обстановку по районам РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 23.11.2024

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2024-11-23T11:41

2024-11-23T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров в субботу. Обстановку по районам РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В ближайшие время шторм на всей территории республики усилится, добавили в ведомстве. Однако ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаШторм возвращается в Крым: где ждать основного удараЛивни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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