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На Крым обрушился шторм - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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На Крым обрушился шторм
На Крым обрушился шторм - РИА Новости Крым, 23.11.2024
На Крым обрушился шторм
Ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров в субботу. Обстановку по районам РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T11:41
2024-11-23T11:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров в субботу. Обстановку по районам РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.В ближайшие время шторм на всей территории республики усилится, добавили в ведомстве. Однако ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм века в Крыму в ноябре 2024 - есть ли угрозаШторм возвращается в Крым: где ждать основного удараЛивни со снегом и декабрьская температура: погода в Крыму на выходных
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РИА Новости Крым
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На Крым обрушился шторм

Крым накрыли ливни и штормовой ветер до 24 метров в секунду

11:41 23.11.2024
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Ливни и штормовой ветер накрыли Крымский полуостров в субботу. Обстановку по районам РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

"Осадки зарегистрированы в северных, центральных, западных, южных районах до 4-6 мм. Максимальные порывы ветра на всей территории Республики Крым – до 17-20 м/с, в горах до 24 м/с", - проинформировали в ведомстве.

В ближайшие время шторм на всей территории республики усилится, добавили в ведомстве. Однако ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
Из-за трехдневного шторма в Крыму все экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности.
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