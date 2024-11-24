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Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта - РИА Новости Крым, 24.11.2024
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Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта
Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта - РИА Новости Крым, 24.11.2024
Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта
Все болезни человека берут начало из душевного неблагополучия, следовательно, их профилактику, как и лечение, следует начинать "с головы". Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 24.11.2024
2024-11-24T19:43
2024-11-24T19:43
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
мнения
общество
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Врач-психотерапевт, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Александр Васютин
Врач-психотерапевт, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Александр Васютин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Все болезни человека берут начало из душевного неблагополучия, следовательно, их профилактику, как и лечение, следует начинать "с головы". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, врач-психотерапевт, тренер и супервизор Александр Васютин, изложив свои три принципа здоровой жизни.По словам Васютина, все болезни, в том числе самые тяжелые и опасные, являются психосоматозами. То есть связаны с тем, "что происходит в нашей голове".Под влиянием душевных мук, которые происходят внутри человека длительное время, его иммунная система подавляется, "и тогда все, что у него в душе, отправляется во внутренние органы", объяснил специалист.По словам Васютина, даже наследственные заболевания, имеющие генетическое происхождение, на самом деле не передаются по наследству в буквальном смысле. Генетика дает только базу, на основе которой человек живет, утверждает врач."Мой отец, например, всю жизнь страдал от язвы желудка и умер от нее. У меня в 20-25 лет были жизненные проблемы, и тоже появилась язва желудка. Но я эти проблемы решил – и с тех пор "перевариваю гвозди". То есть я получил от отца не язву, а слабую систему желудочно-кишечного тракта, куда все отрицательные эмоции вытесняются больше всего", – привел пример Васютин.Таким образом, остановить и вылечить болезнь можно, если победить страх, остановить процесс бесконечного страдания и простить себе вину, делает он вывод.Не всегда это удается без психотерапевтической помощи, если речь идет о более поздних стадиях. Однако профилактика любой болезни под силу каждому, если он решил быть здоровым, считает специалист."Прежде всего человек должен стать разумным эгоистом", – сказал эксперт.Разумный эгоист, "по Васютину", это тот, кто отвечает добром на добро, при этом не навязывает другому "свое добро". Принимает других людей такими, какие они есть, но не принимает их поступки близко к сердцу и не навязывает им свои ценности. При этом четко знает, чего хочет сам, с кем и когда. И готов быть полезным другим для своей же пользы.Второй компонент-правило, как сам его шутя называет психотерапевт, – это "адекватный пофигизм". Суть его в том, чтобы развить в себе умение вовремя останавливать навязчивые и разрушающие мысли в связи с утратой (денег, отношений и пр.)."Ведь бывает из-за мелочи человек так долго переживает, энергии и нервов тратит столько, что рискует потерять гораздо больше, чем потерял", – отметил Васютин.И, наконец, третий принцип – здоровый гедонизм, который означает, что удовольствия себе непременно нужно позволять, регулярно и без чувства вины, но в разумных полезных пределах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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5
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совет эксперта, здоровье, мнения, общество
Три принципа здоровой жизни от врача-психотерапевта

Три правила здоровой жизни назвал врач-психотерапевт

19:43 24.11.2024
 
© Depositphotos.com PressmasterДевушка на приеме у психотерапевта
Девушка на приеме у психотерапевта - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© Depositphotos.com Pressmaster
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Все болезни человека берут начало из душевного неблагополучия, следовательно, их профилактику, как и лечение, следует начинать "с головы". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги, врач-психотерапевт, тренер и супервизор Александр Васютин, изложив свои три принципа здоровой жизни.
Врач-психотерапевт, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги Александр Васютин
19:43
По словам Васютина, все болезни, в том числе самые тяжелые и опасные, являются психосоматозами. То есть связаны с тем, "что происходит в нашей голове".
"Три главных "убийцы" людей в современном мире – страх, крах и вина. Сразу два из них вызывают очень сильные страдания, а три доводят до гибели", – отметил психотерапевт.
Под влиянием душевных мук, которые происходят внутри человека длительное время, его иммунная система подавляется, "и тогда все, что у него в душе, отправляется во внутренние органы", объяснил специалист.
По словам Васютина, даже наследственные заболевания, имеющие генетическое происхождение, на самом деле не передаются по наследству в буквальном смысле. Генетика дает только базу, на основе которой человек живет, утверждает врач.
"Мой отец, например, всю жизнь страдал от язвы желудка и умер от нее. У меня в 20-25 лет были жизненные проблемы, и тоже появилась язва желудка. Но я эти проблемы решил – и с тех пор "перевариваю гвозди". То есть я получил от отца не язву, а слабую систему желудочно-кишечного тракта, куда все отрицательные эмоции вытесняются больше всего", – привел пример Васютин.
Таким образом, остановить и вылечить болезнь можно, если победить страх, остановить процесс бесконечного страдания и простить себе вину, делает он вывод.
Не всегда это удается без психотерапевтической помощи, если речь идет о более поздних стадиях. Однако профилактика любой болезни под силу каждому, если он решил быть здоровым, считает специалист.
"Прежде всего человек должен стать разумным эгоистом", – сказал эксперт.
Разумный эгоист, "по Васютину", это тот, кто отвечает добром на добро, при этом не навязывает другому "свое добро". Принимает других людей такими, какие они есть, но не принимает их поступки близко к сердцу и не навязывает им свои ценности. При этом четко знает, чего хочет сам, с кем и когда. И готов быть полезным другим для своей же пользы.
Второй компонент-правило, как сам его шутя называет психотерапевт, – это "адекватный пофигизм". Суть его в том, чтобы развить в себе умение вовремя останавливать навязчивые и разрушающие мысли в связи с утратой (денег, отношений и пр.).
"Ведь бывает из-за мелочи человек так долго переживает, энергии и нервов тратит столько, что рискует потерять гораздо больше, чем потерял", – отметил Васютин.
И, наконец, третий принцип – здоровый гедонизм, который означает, что удовольствия себе непременно нужно позволять, регулярно и без чувства вины, но в разумных полезных пределах.

"Человек должен своего внутреннего ребенка ублажать, потому что в этом ребенке – вся энергия жизни, желание жить, получать удовольствие и творить в прямом и переносном смысле", – подытожил специалист.

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